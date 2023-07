El PP acusa a Sánchez de “engañar” a los vascos con la alta velocidad: “Lo tenían todo preparado, pero no han querido hacerlo”

El PP ha acusado a Pedro Sánchez de haber “engañado” a los vascos con la llegada de la alta velocidad a Euskadi. En un acto este viernes en Bilbao, ante la estación de Abando (que en realidad lleva el nombre del socialista Indalecio Prieto), la candidata del PP en Bizkaia, Beatriz Álvarez Fanjul, ha estado acompañada por el exministro del Gobierno de Rajoy Íñigo de la Serna. Han afirmado que el Gobierno del PP lo dejó todo preparado para que el AVE llegará a Bilbao en 2023. “Lo tenían todo preparado, pero no han querido hacerlo”, han sentenciado.

De la Serna, que fue ministro de Transportes, ha asegurado que cuando salieron del Gobierno el Ejecutivo de Sánchez lo tenía “todo hecho, empezando por el acuerdo institucional que era lo más difícil”. “Toda la hoja de ruta marcada, las consignaciones presupuestarios y el calendario con unos compromisos ciertos. Es injustificable lo que ha ocurrido con esta infraestructura”, ha dicho. Ha recordado que además que el Gobierno de Sánchez han recibido 75.000 millones de euros de fondos de la Comisión Europea. “Lo tenían absolutamente todo pero con claridad no han querido hacerlo”, ha insistido.

Aunque no ha querido aventurar una fecha para la llegada del AVE a Euskadi, “porque habrá que ver cuánto se ha engañado a los vascos y descubrir cuál es la realidad de esa infraestructura”, sí se ha comprometido a “acelerar al máximo estos compromisos para que Euskadi y Bilbao tenga lo que se merece” si el PP vuelve al poder. Y ha insistido en que la situación ahora en materia de infraestructuras ferroviarias es de “inexplicable abandono como consecuencia de las mentiras de Sánchez”. “Este Gobierno habrá sido muy bueno para [EH] Bildu, pero nefasto para las infraestructuras”, ha indicado. También ha lanzado un mensaje al PNV: “Allá cada uno con la conciencia de haber apoyado a un Gobierno que claramente en este asunto ha traicionado a la sociedad vasca”.

Por su parte, la cabeza de lista por Bizkaia, Fanjul, de la que De la Serna ha destacado su “capacidad para establecer redes y contactos con los que serán el próximo Gobierno de España”, ha señalado que los vizcaínos llevan 30 años esperando la llegada de la alta velocidad, y esto “es un lastre para Bizkaia, que ve mermada, su actividad, movilidad, competitividad, y hace que la actividad económica se resienta”. “Somos, la segunda comunidad que más autónomos ha perdido en el último año y que más tejido industrial está perdiendo. Hoy Bilbao sería una ciudad más dinámica si el PNV no hubiese traicionado su palabra”, afirma la candidata al congreso, Fanjul. Ha señalado que nuevamente en esta legislatura no se ha avanzado en la consecución de la llegada del AVE a Bilbao, porque el “PNV contrapone los intereses de los vizcaínos a los suyos propios”, y ha asegurado que “con el PP los proyectos no se retrasan, se hacen realidad”.