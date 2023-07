EH Bildu se presenta como “decisivo” en Madrid y plantea las elecciones entre el régimen “represivo” del 78 y la república soberanista

EH Bildu ha puesto en valor su trabajo en Madrid y se ha mostrado convencido de que repetirán en las elecciones generales del 23-J los buenos resultados que consiguieron en las municipales y forales. “Somos la primera formación en votos”, ha dicho Arnaldo Otegi. “Estamos conectando cada vez con mayores franjas populares de este país, y eso añade responsabilidad a EH Bildu”. “No vamos a fallar a la gente. EH Bildu es el presente y el futuro de este país”, ha dicho. Otegi, que celebra este jueves su 65 cumpleaños, ha criticado que algunos quieran reducir el debate a una elección entre dos siglas. Frente a ello, Otegi ha señalado que de lo que se trata es de elegir entre “dos lógicas contrapuestas”. “La lógica del 78 de imposición y represión y de derechos otorgados, que se pueden dar y quitar” y la lógica “republicana y soberanista”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la decisión del Constitucional de anular la normativa vasca que permitía el uso exclusivo del euskera en los ayuntamientos. “¿Por qué los vascos y las vascas debemos aceptar limitar nuestras ambiciones de construir alternativas avanzadas en lo social o en lo educativo o en lo cultural porque así nos lo imponen partidos que son francamente minoritarios en nuestro pueblo? 12 personas se reúnen en Madrid y deciden cómo debemos hablar en nuestros ayuntamientos. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué lógica democrática? Este país no puede seguir dejando su futuro en manos de quien no nos respeta”. “Ese es el debate de la soberanía. No se trata de banderas, sino de quién y dónde se toman las decisiones”, ha señalado.

El coordinador de EH Bildu, que ha tenido un recuerdo también para Carles Puigdemont, que ha perdido la inmunidad que le otorgaba Europa, ha hecho un llamamiento a que la gente vote, “aunque estemos en julio. Y ha recordado que ”en julio han pasado muchas cosas en este país“, refiriéndose al golpe de estado del 18 de julio contra la república.

EH Bildu ha arrancado la campaña en Bilbao, en un acto en el que también han intervenido Oscar Matute y Mertxe Aizpurua. Ambos han puesto en valor el trabajo que ha llevado la coalición en el Congreso y en el Senado y han destacado las¡ Ley de Vivienda, las subida de las pensiones, el refuerzo a la inspección de trabajo o “que las empresas que se han forrado paguen más impuestos”.

“Gracias al trabajo de EH Bildu en el Congreso y en el Senado hemos mejorado la vida de la gente”. “Hemos sido decisivos y lo vamos a seguir siendo”, han señalado