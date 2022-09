PP+Cs tienta a Urkullu con pactos a su derecha: “Creemos que hay terreno para el acuerdo”

Carlos Iturgaiz, presidente del PP y líder de la coalición PP+Cs, ha formulado una enmienda a la totalidad a la gestión de Iñigo Urkullu en su turno en el pleno de política general que celebra este jueves en el Parlamento Vasco. Ha realizado duras críticas al Ejecutivo y, en particular, al PNV, hasta el punto de afirmar que ha llegado “el fin del mito de la buena gestión del PNV”. No ha escatimado en ataques. No obstante, ha afirmado también: “Creemos que hay terreno para el acuerdo y nos gustaría ver voluntad por parte del Gobierno para lograrlo”.

Iturgaiz, de hecho, ha propuesto un “pacto por los vascos” en tres materias. Se trata de acordar medidas del plan de contingencia energética, una reforma fiscal para bajar impuestos -la tercera deflactación en un año le parece insuficiente y tardía al líder de PP+Cs- y de realizar una “movilización significativa de remanentes” para “paliar el impacto de la nueva crisis”. “El interés de los vascos no está en salvar a [Pedro] Sánchez”, ha apostillado Iturgaiz, tentando al PNV a que retome a la senda de los acuerdos en Madrid con el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo.

“La ofrecemos -le ofrezco- la posibilidad de pactos y acuerdos centrados en el interés de nuestra sociedad, pactos y acuerdos útiles para enfrentar la crisis, que puede tener su más cruda expresión en los próximos meses. Un pacto por los vascos. De usted depende aceptar nuestro ofrecimiento, que es leal, que piensa en las personas y en las familias vascas, centrado en los vascos que viven con preocupación el momento presente. Creemos que es nuestra responsabilidad ofrecerles un horizonte de esperanza, de confianza y de estabilidad. Para eso hay que llegar más allá de las palabras y los discursos”, ha lanzado. No obstante, el propio Iturgaiz ha parecido no ser muy optimista en relación a un posible pacto. “Llevamos toda la legislatura, lehendakari [planteando acuerdos económicos]. Se han negado siempre”, ha señalado para ironizar que el PNV prefiere a los “sanchistas” vascos y el “abrazo del oso” de “Bildu”, por EH Bildu, a quien ha acusado de seguir sin condenar el terrorismo de ETA.

El líder del PP ha introducido también una demanda de su socio de coalición, Ciudadanos. Ha pedido poner fin a la “frondosa administración” autonómica para “liberar recursos”. “Eliminar chiringuitos políticos y redes clientelares, reducir altos cargos -que en su etapa de Gobierno han crecido un 19%-, regular las puertas giratorias, reformar y modernizar una Administración eliminando duplicidades”, ha explicado Iturgaiz.