Pradales marca distancias con Erkoreka: “No tengo que comentar nada de las decisiones de otras instituciones”

El lehendakari, Imanol Pradales, ha respondido de modo lacónico a la pregunta por su opinión de que el vicelehendakari y consejero de Seguridad al que relevó hace solamente dos días, Josu Erkoreka, haya encontrado ya acomodo como asesor en la Diputación de Bizkaia, como ha adelantado este periódico. “Yo no tengo que comentar nada de las decisiones de otras instituciones. Me quedo ahí. A mí lo que me correspondió es comunicar que terminaba su etapa y me quedo ahí”, ha señalado en euskera.

Pradales ha concedido a ETB1 su primera entrevista tras jurar el cargo. La segunda ha sido inmediatamente después, en ETB2, en castellano. Se ha realizado en Ajuria Enea, un palacio en el que no residirá. Ha confirmado que quiere “proteger” y “cuidar” su vida familiar en Portugalete y que entiende el complejo presidencial como un espacio de trabajo. “Es duro. No es nada fácil. Ser lehendakari te condiciona la vida de muchas maneras”, ha manifestado igualmente.

El lehendakari ha sido preguntado por el hecho de que algunos consejeros no sepan euskera. El titular de Salud, Alberto Martínez Ruiz, de hecho, ni siquiera leyó el formulismo de la toma de posesión en lengua vasca. “Es un reflejo de la fotografía de la sociedad vasca. No todos somos bilingües en este país. No es fácil encontrar consejeros vascoparlantes con una solvencia técnica. Pero, en general, diría que 12 de 15 hablan en euskera”, ha indicado.

“He hablado por teléfono con Pedro Sánchez -ha manifestado también-. Fue una primera conversación protocolaria en cierta medida. Pero le pedí que nos metamos en trabajo porque tenemos temas pendientes entre ambos Gobiernos, como las muchas transferencias del Estatuto que quedan pendientes. Esta misma semana le he pedido formalmente una reunión. Espero que si no es en julio, como muy parte en el arranque de septiembre”. Ha recordado que la parte vasca hará “todos los esfuerzos” para resolver la más relevante de esas transferencias, la de la gestión económica de la Seguridad Social.