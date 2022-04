Un preacuerdo del que se descuelgan ELA y LAB pone fin a 152 días de huelga en Galletas Artiach

Los trabajadores de Galletas Artiach han dado por finalizada la huelga después de 152 días al lograr un preacuerdo con la empresa que incluye una subida del 12% del salario hasta 2024, con la posibilidad de subir otro 2% más en 2025, una ayuda de transporte de 1,73 euros al día y la eliminación de los recortes en los pluses de antigüedad y nocturnidad que en un principio planteaba la empresa. Ese preacuerdo, ha sido firmado por el momento por el sindicato UGT y el sindicato independiente. El próximo lunes, lo firmará el sindicato ESK. Los dos sindicatos restantes que forman parte del comité de empresa son ELA y LAB. Mientras que el primero ha votado en contra por considerar “insuficientes” los acuerdos alcanzados -el sindicato luchaba además por una reducción de las horas de trabajado- el segundo se ha abstenido de la votación, al no estar tampoco del todo de acuerdo con la propuesta.

“Estamos orgullosos con lo que hemos conseguido. Desde ESK no consideramos que merecía la pena seguir protestando después de tanto tiempo cuando la última oferta nos parecía buena. Hemos logrado una subida del salario, el fin de los recortes y un plus en el transporte. Para nosotros es una victoria”, explica a este periódico Alexander Muñoz, representante del sindicato ESK en el comité de empresa. Según detalla, el pasado martes se reunieron con la dirección de la empresa en el Gobierno vasco para recibir la propuesta final. “Ese día recibimos primero una oferta muy mala, pero luego entraron en razón y al ofrecernos la nueva propuesta lo valoramos en asamblea y consideramos que era adecuada”, detalla.

El sindicato ELA, sin embargo, considera que “aunque hay un cambio sustancial a mejor en la propuesta de la empresa, falta un elemento importante que es la reducción de la jornada”. LAB, por su parte, argumenta que “el paso dado por la empresa coge buena dirección”, pero la tilda de “insuficiente” puesto que no incluye una reducción de la jornada. En el caso de UGT, sindicato que no ha respaldado la huelga hasta la última semana al ver que esta última propuesta de la empresa no incluía que los trabajadores a relevo pasen a ser contratados de forma indefinida, ha matizado en eso último, pero finalmente ha aceptado la propuesta.

“¿Que podíamos habernos llevado un 3% más del salario? Sí, pero también podíamos haber roto lo que nos han propuesto. Mucha gente de otros sindicatos ha opinado lo mismo, porque en la votación ha salido el 'sí' a levantar la huelga. Hemos conseguido echar también al director con este preacuerdo y el 1 de julio habrá una nueva persona que tomará el cargo oficialmente. Eso era algo que llevábamos años demandando, porque teníamos un director que no se preocupaba por nosotros y, con esto, la empresa se está dando cuenta de todo lo que había en Artiach”, concluye el trabajador.