El PSE-EE cierra la campaña en Vitoria convencido de su victoria en la capital vasca con Maider Etxebarria

El PSE-EE ha elegido Vitoria para cerrar la campaña electoral vasca. Los socialistas tienen en la capital vasca su gran objetivo en Euskadi. Ganaron en 2007 con Patxi Lazcoz y, en 2019, quien ahora es también candidata, Maider Etxebarria, obtuvo un resultado mucho más alto del esperado y casi ganó al PNV de Gorka Urtaran. Etxebarria, con una traje rojo idéntico al color corporativo del partido, se ha mostrado convencida de la victoria. Y también Eneko Andueza, el líder del PSE-EE. En privado el partido sigue sin creerse esas encuestas que les dejan fuera de juego. En algunas intervenciones el propio Andueza ha recordado que en 2019 fallaron en seis puntos, lo que ahora les auparía a la primera posición.

El PSE-EE se conjura para ganar a las encuestas: "En 2019 sacamos seis puntos más en Álava. ¡Vamos a ganar!"

Más

El acto ha tenido lugar en la nueva plaza de la Memoria de Vitoria, ubicada junto al nuevo Memorial de víctimas del terrorismo y pegado a la plaza de España, donde está el Ayuntamiento. Han acudido Patxi López, la vicelehendakari Idoia Mendia, el consejero Javier Hurtado y otros cuadros y simpatizantes. Se han dispuesto 215 sillas y algunas personas se han quedado de pie. Entre ellas, ha acudido Óscar Rodríguez, es referente del sector crítico. Al aire libre, con una furgoneta de alquiler con la imagen de Etxebarria y otra con la de Cristina González, la candidata en Álava y secretaria general provincial, se ha aprovechado el mitin para un último reparto de rosas, folletos y papeletas pero también de bolígrafos, caramelos o pinturas. La competencia era feroz porque no lejos de allí el PNV repartía globos y chocolate.

La primera intervención ha sido la de Etxebarria, que ha empleado también el euskera y ha citado a Almudena Grandes. “Tenemos pasión por Vitoria. Hemos demostrado que sabemos gobernar. Si los socialistas estamos al mando, Vitoria no se va a parar”, ha afirmado. Y se ha declarado “barrionalista” para destacar que la ciudad no se entiende sin sus barrios. Ha pedido también a la ciudadanía que valore las “políticas progresistas de Pedro Sánchez”, como la subida de las pensiones, la ley de Vivienda o la reforma laboral. “Vitoria se merece un plus de autoestima”, ha enfatizado.

Ante la posibilidad de que cuatro partidos gobiernen en Vitoria, Etxebarria ha indicado que ni PP ni EH Bildu tienen capacidad para lograr mayorías. “Sólo hay dos opciones. O la heredera de Gorka Urtaran o Maider Etxebarria, mi candidatura. Los demás partidos no pueden gobernar porque están solos”, ha clamado. Y ha cerrado elevando con el brazo derecho una flor: “Sonreíd porque estamos a un pasito de conseguir una Vitoria en positivo, el cambio tranquilo. Sonreíd, sonreíd y sonreíd. Este domingo vamos a llenar las urnas de puños y de rosas”.

Después ha tomado la palabra González justo cuando pasaba por la zona un autobús de Tuvisa decorado con la publicidad de Ainhoa Domaica, la candidata del PP en Vitoria. Ha destacado el papel del PSE-EE en la Diputación, donde ha gobernado ocho años como socio minoritario del PNV, y ha criticado a la “derecha maleducada y frentista”. Ha indicado que se ha invertido en empleo, en cultura, en carreretas, en turismo, en vivienda o en residencias, así como en “eventos de calidad”. “Los socialistas no tenemos intención de pasar la legislatura mirando a las musarañas”, ha enfatizado.

Andueza ha sido el último y también ha hablado en castellano y en euskera. Aunque ha asegurado que no es de entrar siempre al trapo, ha aprovechado para responder a Andoni Ortuzar, que dijo que el Gobierno de López fue una “pesadilla” por estar apoyado por el PP. Andueza ha ironizado que solamente iba a responder con un dato, el de que en aquel Ejecutivo el consejero de Sanidad era Rafael Bengoa -de amplia trayectoria internacional- y que ahora lo es Gotzone Sagardui. “Con eso lo digo todo”, ha clamado el secretario general de los socialistas vascos entre aplausos. “Algunos han perdido los nervios. Han perdido el norte”, ha sintetizado. Andueza ha esgrimido dos papeletas, una para las elecciones municipales y otra para las forales, y ha asegurado que las del PSE-EE blindan las pensiones y los servicios públicos y garantizan “honestidad”, “dedicación”. Y ha cerrado el último mitin con una anuncio nada sorpresivo, que él el domingo irá a votar y que lo hará por su partido.