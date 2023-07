El PSE-EE se conjura en Portugalete, el pueblo de la mayoría socialista, para llevar de nuevo a Pedro Sánchez a La Moncloa

El PSE-EE ha elegido Portugalete para cerrar la campaña electoral y la carrera a las urnas del 23J. Es una elección cargada de simbolismo, ya que esta localidad vizcaína lleva 15 años gobernada por el socialista Mikel Torres, que el pasado 28M revalidó el cargo con mayoría absoluta, y también porque los socialistas arrancaron en Portugalete la campaña electoral que llevó a Patxi López a ser el primer lehendakari socialista, como él mismo ha recordado. “Y hoy acabamos en Portugalete la campaña que va a llevar a Sánchez al triunfo. Las urnas se van a llenar puños y de rosas, se van a llenar de esperanza”, ha señalado Patxi López, cabeza de lista a Congreso de los Diputados por Bizkaia y él mismo portugalujo, de la calle de Coscojales.

En un emotivo discurso, Patxi López, ha asegurado que hay “espíritu de remontada” porque cada voto socialista tendrá la fuerza de defender las pensiones, el trabajo digno para los jóvenes o por el futuro del planeta. “Y habrá mujeres que votarán con los dientes apretados, porque sabrán que su voto socialista será para mandar al infierno a los que niegan la violencia machista”, ha añadido. En su intervención, López ha señalado que la papeleta del PSE-EE lleva 144 años de historia, también la sangre de muchos socialistas, y ha citado a varios de los asesinados por ETA. “Esta papeleta lleva sangre, sudor y lágrimas”, ha dicho con una de las papeletas socialistas en la mano. “Pero cuando caiga en la urna, explotará para llenarlo todo de esperanza e ilusión. Esta es la apuesta del todo al rojo”, ha señalado.

López ha estado acompañado de los cabezas de lista de Gipuzkoa, Rafaela Romero, y de Álava, Daniel Senderos, además del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. El líder del partido ha recomendado un diccionario de antónimos para diferenciar lo que dice el PP de lo que acaba haciendo, de forma que cuando los populares “aseguran que no va a pactar con Vox, a los tres o cuatro días hay pactos con Vox”; cuando dicen que van a subir las pensiones, no lo harán; cuando dicen que van a luchar contra la violencia machista, eliminarán el Ministerio de Igualdad; o “cuando dicen que les importa el Medio Ambiente, lo que de verdad sucede es que niegan el cambio climático”. “Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad, sino en una política del PP”, ha asegurado.

Andueza ha hecho un llamamiento al voto útil porque “votar a los partidos que no van a llegar al porcentaje necesario o que no se sabe bien con quién van a pactar, es regalar votos a la derecha” y ha llamado a hacer el 23J una “rebelión democrática” para garantizar “un país libre, de hombres y mujeres iguales, con futuro, con pensiones, con oportunidades, plural, abierto, diverso, honesto y decente”. “No se puede perder ningún voto. Hay que votar con el corazón, pero también con la cabeza”, ha dicho.

Daniel Senderos, candidato por Álava ha destacado, que los socialistas son “los que ponen freno a la codicia de la banca, las energéticas, las grandes fortunas, y les hacemos, contribuir más para pagar la factura de los servicios públicos y las políticas sociales. Hecho que inquieta a la derechona, los poderosos e insolidarios”. La cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Rafaela Romero, ha destacado por su parte la contribución de los socialistas a la paz y la convivencia, tanto en Euskadi como en el conjunto de España. “No hay progreso, ni conquista democrática que no tenga el alma del PSOE y el socialismo vasco. No hay paz y libertad que no lleve nuestro sacrificio y trabajo, y no hay sociedad en paz y en libertad que no cuente con nuestra apuesta por la convivencia”, ha indicado.