El PSE-EE quiere repetir en las europeas la victoria en Euskadi de las generales como dique contra derecha y ultraderecha

Mientras la promoción de 1998 del colegio Marianistas celebraba entre aplausos un reencuentro, en un hotel del centro de Vitoria el PSE-EE ha cerrado la campaña de las elecciones europeas en Euskadi. Parece que se les ha hecho larga a los socialistas, ya que la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha hecho reír a los asistentes cuando ha dicho que “por fin” se termina ese tiempo de petición del voto antes de la decisiva cita con las urnas del domingo. Euskadi, al fin y al cabo, votó en las autonómicas hace solamente unas semanas, el 21 de abril. De hecho, Eneko Andueza ha llegado a pedir a algunos asistentes que dejaran de cuchichear mientras se desarrollaba el mitin.

Los socialistas han terminado como empezaron, insistiendo en que estos comicios son “cruciales” para frenar el auge de la ultraderecha en Europa en general y en España en particular. Fue el mismo argumentario empleado en las generales del verano de 2023 y el PSE-EE logró ser la fuerza más votada en Euskadi por delante de PNV y EH Bildu. “Cerramos con una sonrisa que es el preludio de una gran victoria este domingo”, ha asegurado Andueza, que ha pedido “defender más que nunca el modelo social y democrático europeo”. “Europa no está a salvo”, ha enfatizado.

Para Andueza, en todo caso, el riesgo no es solamente la extrema derecha sino que España tenga una derecha tradicional que abrace sus postulados y use su “motosierra” para practicar recortes. “Afortunadamente en Euskadi no, pero en España sabemos de lo que son capaces ese PP y ese Vox que utilizan el bulo, la mentira y la desinformación. Van a venir a por todos y cada uno de los socialistas de este país. ¡Aquí les esperamos para hacerles frente!”, ha clamado el secretario general de los socialistas vascos, que en paralelo a esta campaña apura las negociaciones con el PNV para cerrar de cara al 22 de junio un nuevo Gobierno vasco de coalición liderado por Imanol Pradales.

Con permiso de Iratxe García, de Barakaldo, y Leire Pajín, de Donostia, la referencia vasca en las listas del PSOE ha sido Idoia Mendia. La exvicelehendakari y exconsejera de varias áreas en dos etapas diferentes ha insistido en que “Euskadi se la juega”. “Se juega una agenda verde que no puede entrar en pausa. Se juegan nuestros derechos, las libertades de las mujeres y el futuro de los jóvenes. Se juega la paz y los derechos humanos, que es por lo que se fundó Europa. Y está en juego la democracia, sin matices. Pero estamos a tiempo de no entregar las llaves a la ultraderecha”, ha señalado.

“Europa me empujó a tocar la puerta de una agrupación socialista. No hay mejor manera de defender Europa que siendo socialista. He pensado en Europa como concejal de un pequeño pueblo [Barrika], consejera, vicelehendakari y secretaria general del PSE-EE. No os creáis que abandono la política vasca. Me llevo una agenda vasca”, ha señalado Mendia, que con toda probabilidad pasará a ocupar un escaño en Bruselas y Estrasburgo a partir del domingo. De hecho, ha cuestionado que el PNV sea la voz vasca en Europa, como repite, y ha recalcado que el PSOE lleva más de 700 propuestas por 160 de la formación nacionalista. “Desde el lunes tendré bastante tarea”, se ha despedido Mendia.