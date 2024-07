Así se reparten los 3,1 millones en subvenciones a los partidos en Euskadi tras el escrutinio del 21 de abril

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el pago de un total de 3.147.934 euros en subvenciones a las seis formaciones políticas que consiguieron representación en el Parlamento Vasco en las pasadas elecciones del 21 de abril. Las subvenciones, que se han calculado en función del número de escaños y sufragios, van desde los 1.142.527 euros que recibirá el PNV como fuerza más votada hasta los 58.540 de Vox, que mantuvo su único escaño y amasó 21.696 votos.

Si bien tanto el PNV como EH Bildu consiguieron el mismo número de parlamentarios, 27, los jeltzales ganaron las elecciones por alrededor de 30.000 votos: consiguieron 372.456 sufragios frente a los 343.609 de la coalición abertzale. Traducido en euros, esta diferencia se plasma en 59.000 euros más para el PNV.

Con las elecciones autonómicas de abril en el calendario de 2024, ya se hizo un primer abono correspondiente al periodo que iba desde el 1 de enero hasta el propio 21 de abril. Después de las elecciones, y una vez conocidos los resultados, se adjudica ahora una segunda cantidad, que se corresponde con lo que resta de año, desde el 21 de abril hasta el 31 de diciembre.

Elkarrekin Podemos-Alianza Verde se quedó fuera del Parlamento Vasco al no obtener representación ni en Álava ni en Bizkaia ni en Gipuzkoa. Pese a amasar un total de 23.888 votos, 2.192 más que Vox, la formación de ultraderecha recibe ahora 58.540 euros, mientras que para la fuerza entonces encabezada por Miren Gorrotxategi, que no logró ningún escaño, no hay nada.