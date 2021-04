Una residencia de DomusVi en Donostia lleva desde agosto cobrando las mascarillas a sus usuarios

La residencia Villa Sacramento de Donostia, gestionada por la cadena DomusVi, ha estado cobrando a los usuarios el suministro de mascarillas FFP2 al menos entre los meses de agosto de 2020 y marzo de 2021, según consta en una factura a la que ha tenido acceso este periódico. En Gipuzkoa, donde estos centros están controlados por la Diputación, la normativa impide cobrar a las familias más canon que el propio de la estancia conforme a los baremos establecidos. Además, se da la circunstancia de que los centros de mayores recibieron en diciembre de la propia Diputación un lote de casi dos millones de protecciones FFP2, aunque luego por su cuenta también adquieran material.

Osakidetza zanja las vacunas irregulares en los hospitales de Basurto y Santa Marina asumiendo la "inadecuada gestión de recursos públicos"

Saber más

Consultadas por este periódico, fuentes de DomusVi han indicado que estas facturas son "un error" y que "no se habían dado cuenta hasta ahora" de que llevaban ocho meses cobrando las mascarillas. Inciden también en que "no son más de 50 euros por familia", ya que solamente se estaban imputando las FFP2 que se emplean para las salidas. Indican también que en abril se van a reembolsar estas cantidades. La cadena circunscribe este problema a Villa Sacramento pero no precisa cuántos son los afectados ni la cantidad global cobrada de más desde agosto. Niegan, igualmente, que las mascarillas que reciben gratuitamente de la Administración sean suficientes para la demanda real de los usuarios.

Significativamente, este miércoles DomusVi ha enviado una circular a las familias de Villa Sacramento en el que confirma precisamente la "facturación errónea" por las mascarillas "desde el mes de agosto de 2020 hasta la fecha". "De inmediato vamos a subsanar esta incidencia, y así, en la próxima factura del mes de abril 2021, recibiréis un abono por estas cuantías incorrectamente facturadas. Lamentamos las molestias ocasionadas y quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración", se puede leer en la carta enviada a las familias y que viene firmada por la directora.

Precisamente este miércoles, en el Parlamento Vasco, se ha analizado la situación de otro centro de DomusVi en Donostia, la residencia Berra, una de las que más muertes ha acumulado en la pandemia. Si en Villa Sacramento hubo 27 casos y cuatro decesos, en Berra fueron 86 los contagiados y al menos 20 los fallecidos. Al menos porque un sanitario que intervino allí durante la pasada primavera ha elevado la cifra a 35, casi el doble que el dato oficial. Durante la pandemia, esta multinacional ya ha sido objeto de polémica ya que, por ejemplo, ha trascendido que mantenía un acuerdo con una funeraria para que captara clientes entre las familias de los usuarios.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.