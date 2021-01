Sindicatos sanitarios denuncian que dos altos cargos se vacunaran fuera del protocolo: "No sabemos si van a salir más casos o no, pero es inadmisible y miserable"

"No sabemos si van a salir más casos o no, pero se tiene que investigar hasta el final y la investigación no se tiene que quedar solamente en Basurto o Santa Marina, tiene que ser algo más generalizado (...). Es a todas luces inadmisible y miserable. Mientras todos los días hay profesionales que trabajan en primera línea y que a pesar del riesgo que ello conlleva todavía siguen esperando su turno para recibir la vacuna, determinados cargos, valiéndose de su posición han recibido una vacuna que no les correspondía", han denunciado los sindicatos de Osakidetza este viernes en su primera aparición tras conocerse la noticia de que dos altos cargos de la Sanidad vasca, ambos exconcejales del PNV en Bilbao, se vacunaron contra la COVID-19 saltándose el protocolo. En su opinión, lo sucedido con las vacunas es "una muestra más del absoluto desprecio" hacia las plantillas y evidencia la "opacidad absoluta, la falta de transparencia y la ausencia de una estrategia y de planificación" en los procedimientos de vacunación.

Desde los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK han definido este acto durante una rueda de prensa en Bibao como "la gota que colma el vaso" tras llevar meses de movilizaciones para lograr mejoras en la sanidad vasca, cuyas carencias se han visto acentuadas con la pandemia. Tras la Mesa Sectorial celebrada este jueves, han querido poner de manifiesto que "a día de hoy no hay ninguna medida encima de la mesa encaminada a celebrar las graves carencias estructurales de Osakidetza" y que, los planteamientos realizados durante la reunión "son insuficientes o sencillamente inexistentes".

Entre las demandas de la plantilla, exigen una mayor inversión en sanidad pública, un aumento de la plantilla estructural y acabar con la temporalidad. En este sentido, han denunciado que cuentan con más de 15.000 trabajadores temporales y que la temporalidad alcanza el 40%. Además, han recalcado que la OPE de 3.500 plazas realizada por Osakidetza es "absolutamente insuficiente".

Otras de las quejas que abordan los trabajadores es que se "debe acabar con las privatizaciones y un aumento de las medidas de seguridad para garantizar la salud de las y los trabajadores. "Que no se escatime en una mascarilla FFP2, que se diseñen y apliquen protocolos garantistas y que se aborden los riesgos psicosociales y las cargas de trabajo", han apuntado la representante de ELA, Esther Saavedra, y de SATSE, Amaia Mayor en nombre de toda la representación sindical.

Por ello, han convocado una huelga el próximo jueves, 28 de enero y una movilización a las 12:00 en las tres capitales vascas. "Osakidetza no nos ha dejado otro camino que el de la movilización, la pandemia se ha convertido en la excusa perfecta para seguir aplicando recortes. Buen ejemplo de ello son los aplicados en los PACs de Zumarraga y Deusto", han denunciado los trabajadores.