“Si el euskera no está en las pantallas está en peligro y EH Bildu lo garantiza”, dice el portavoz de Pantailak Euskaraz

En un mundo cada vez más digitalizado, más audiovisual, “el euskera está en peligro si se queda fuera de esa revolución digital” y necesita más y distintas medidas de protección para que siga siendo una “lengua viva”. Es la teoría que defiende, Alex Aginagalde, candidato de EH Bildu a las elecciones europeas y portavoz de Pantailak Euskaraz, la plataforma creada precisamente para promover el uso del euskera en el mundo audiovisual: cine, televisión, redes sociales, internet, ... Y para conseguir que el euskera sea también una lengua “de pantallas” es necesario “trabajar en todas las instituciones, tanto en las vascas como la europeas”. “EH Bildu será garantía de que el euskera esté también en nuestras pantallas” ha señalado.

Aginagalde, que es el número 50 de la lista de la coalición Ahora Repúblicas, en la que se integra EH Bildu, ha participado este lunes en el acto de campaña de la coalición en Donostia que ha girado en torno al euskera, junto a la portavoz de EH Bildu en la Diputación de Bizkaia, Maddalen Iriarte.

En su intervención, Aginagalde ha recordado que “éste es un mundo condicionado por la continua revolución digital”. “Los niños y adolescentes que viven en Euskal Herria nacen y viven rodeados de pantallas, y si en esas pantallas no está el euskera, el euskera está en peligro”, interpreta. Según ha recordado , hoy en día impera lo audiovisual y el “euskera no es algo que se exponga en museos o en cajas de cristal”. “El euskera es una lengua viva, y así debe ser”, y para ello debe estar en internet, en las redes sociales y en todo lo audiovisual. “Y para que esto sea así deben trabajar todas las instituciones, tanto la vasca como la europea”, ha insistido. “Los vascos sabemos muy bien cuánto pueden condicionar el día a día de nuestra lengua las decisiones tomadas por otros que no somos nosotros. Sabemos perfectamente que las decisiones que se tomen en las instituciones, tanto en las de Euskal Herria como en las de fuera, pueden condicionar el futuro del euskera”, ha dicho.

Ademas, ha considerado que hay que caminar hacia un modelo en el que el euskera sea una lengua oficial, “también en la Unión Europea”. “El euskera es una lengua europea, y los vascos no nos merecemos menos derechos que los ciudadanos que hablan otras lenguas”, sostiene. En este sentido, ha señalado que desde EH Bildu trabajarán por “la declaración de la lengua vasca como lengua oficial de la Unión Europea” como para que tenga el “mismo tratamiento que en todas las lenguas, en cuanto a subvenciones y oportunidades”.

Por su parte, Maddalen Iriarte ha considerado que estas elecciones europeas son una “oportunidad” para defender el euskera. “El euskera es el idioma más antiguo de Europa y siempre siempre ha tenido que defenderse para poder sobrevivir”, ha recordado. “En este mundo globalizado una lengua como el euskera necesita estructuras potentes para que en el futuro tenga un sitio en Europa y en el mundo y las instituciones tienen mucho que decir al respecto. Tanto desde los ayuntamientos hasta el propio Parlamento Europeo, las decisiones que se tomen o no se tomen en estas instituciones serán cruciales para el futuro del euskera”, ha señalado.

Iriarte ha indicado: frente a los que “quieren cerrar siempre las puertas a nuestro pueblo, a nuestra lengua y a nuestra cultura”, EH Bildu “seguirá trabajando en la calle con la ciudadanía con los agentes a favor del euskera, de nuestra cultura y de nuestro pueblo, y lo haremos también en el Parlamento Europeo”.