Los taxistas de Vitoria estrenan cámaras de seguridad para evitar “episodios violentos” de noche y en fin de semana

Los taxistas de Vitoria están empezando a estrenar cámaras de seguridad. Con la llegada de septiembre y al calor del impulso de la Asociación Alavesa del Taxi, se espera que esta medida contribuya a reducir una inseguridad que se hacía palpable, según denuncian, sobre todo los fines de semana y por la noche.

La medida, que ya se había esbozado hace tanto como dos años, ha estado parada en el cajón a falta de solventar algunas dudas. ¿Cumple esta medida con la normativa vigente? ¿Conculca el derecho a la protección de los datos? “El asunto ha estado parado porque no teníamos una respuesta concreta de si se podían instalar o no. No sabíamos cómo hacer cumplimiento debido de la ley”, explica Ana Herrero, presidenta de la Asociación Alavesa del Taxi.

El asunto lo pusieron en conocimiento tanto del Ayuntamiento de Vitoria, que aseguran que no puso ninguna traba, como del Gobierno vasco, que los dirigió a la Agencia Española de Protección de Datos. Hechas las debidas consultas, abundan desde la asociación, se dispone ahora del visto bueno. La medida no pasa, sin embargo, de una mera recomendación a los taxistas que forman parte de la asociación. “Es voluntario. Quien lo crea y considere conveniente la instalará”, subraya Herrero.

Horario acortado de sábado a domingo

Las situaciones que han desembocado en esta medida se venían sucediendo, asegura Herrero, de un tiempo a esta parte, con especial incidencia de los “episodios violentos” tanto por la noche como en los días de fin de semana. Se tiene constancia de situaciones que abarcan desde impagos hasta daños a los vehículos, pasando por insultos y agresiones a los taxistas. A raíz de estas situaciones, son varios los taxistas que en la madrugada del domingo acortan su horario y hacen carreras apenas hasta las cuatro de la mañana y no hasta las seis. “Esa madrugada sigue habiendo taxis, claro, pero hay gente que no quiere tener problemas y que ve que se enfrenta a un riesgo que no debería afrontar”, justifica Herrero.

Los taxistas están llamados ya desde ahora a instalar estas cámaras de seguridad en el vehículo, si bien la instalación habrá de correr de su propio dinero. “Esas imágenes se podrán presentar para interponer la denuncia por impago o por agresiones, igual que con otros delitos”, señala Herrero. Desde la Asociación Alavesa del Taxi, sin embargo, no disponen aún de cifras ni se aventuran a hacer una estimación de cuántos conductores se sumarán a la iniciativa. “Cada uno hará la instalación cuando quiera”, subraya.