UAGA advierte de que la sequía afecta al cultivo de cereal en Álava, cuya cosecha será “menor” y en algunos casos “nula”

La presidenta de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA), Edurne Basterra, ha afirmado que la sequía está afectando principalmente al cultivo del cereal en Álava, por lo que prevén que la cosecha sea “menor” y, en algunos casos, “nula”. En este sentido, ha advertido de que son necesarias más ayudas. En declaraciones a Europa Press, Edurne Basterra se ha referido a la situación que están atravesando los agricultores y ganaderos vascos y, especialmente, los alaveses y a las expectativas con las que acudirán este viernes a la Mesa de Agricultura y Cambio Climático convocada por el Gobierno vasco, para la que están citados representantes de los sindicatos agroganaderos y responsables de Neiker, Hazi y URA.

Basterra ha manifestado que la zona Cantábrica está “en mejores condiciones”, pero en Álava la situación es “complicada” y, aunque ha llovido algo en los últimos días, todavía “hay muchas zonas de Álava” en las que prácticamente no se han registrado precipitaciones.

En este sentido, la representante sindical ha señalado que existe riesgo de que se pierdan cultivos y, en concreto, la sequía está afectando, sobre todo, a los cereales, que está en un momento en el que está espigando al haberse sembrado en invierno y “probablemente no tenga grano”. “Ahora que es cuando debería tirar gracias a la lluvia, como no ha llovido, el cultivo no se está desarrollando como debe”, ha agregado.

Por lo tanto, aunque no pueden cuantificar la dimensión del problema, ha asegurado que la cosecha va a ser “mucho menor y, en algunos casos, nula”. “Este año, va a haber una merma de la cosecha del cereal, sí o sí”, ha agregado

Edurne Basterra ha señalado que otros cultivos como el de patata o remolacha, al ser de regadío y sembrarse más tarde, confían en que se pueda regar “aunque sea poco”. Además, ha advertido de que los ganaderos también tienen una situación “bastante complicada”, ya que no se ha podido hacer prácticamente el primer corte de la hierba que se suele segar en esta época. Según ha precisado, en los montes “hay muy poco pasto” y entonces los ganaderos van a tener que “tirar de pienso mucho antes que otros años”, lo que va a suponer un “sobrecoste”.

Mesa de la sequía

Ante la reunión de este viernes en Vitoria de la Mesa de Agricultura y Cambio Climático, Edurne Basterra ha manifestado que acudirán, en primer lugar, a “escuchar” y ver el planteamiento que realiza la Administración. Edurne Basterra ha señalado que lo que tienen claro es “que el sector va a necesitar ayudas” y esperarán a ver “qué tipo de ayudas plantean”. “Todo van a ser sobrecostes y una merma de los ingresos, si no hay agua”, ha precisado.

Según ha indicado, es la primera vez que se reúne esta mesa y asistirán principalmente a escuchar, por lo que no se plantean convocar movilizaciones sin atender previamente a los planteamientos que les puedan realizar. “Primero vamos a escuchar y luego veremos qué medidas se pueden tomar, primero hay que hablar y luego tomar las acciones oportunas”, ha apuntado.