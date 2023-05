Euskadi admite una situación “anómala” en los embalses pero insiste en que no hay motivos para restricciones

El Gobierno vasco ha admitido este viernes que la situación de los embalses que abastecen de agua Euskadi es “anómala” debido a la sequía, pero ha descartado que sea necesario ningún tipo de restricción o que se vayan a producir problemas de desabastecimiento en municipios vascos. La consejera de Desarrollo Económico, Competitividad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha señalado que las reservas de agua existentes en los embalses de la red de abastecimiento, en la que se incluye el 97% de la población vasca, están en estos momentos en el 70% de su capacidad, a excepción del embalse de Urkulu, que está ha 65%. Ha recocido, no obstante, que se trata de una situación “anómala” para esta época del año, ya que el nivel de llenado es “inferior a la media de los últimos 20 años”, aunque en ningún caso, hace necesario tomar “medidas de emergencia o de desabastecimiento”.

Tapia, que ha respondido a una pregunta de Elkarrekin Podemos-IU sobre medidas a tomar ante la sequía, sí ha reconocido que la ausencia de lluvias está afectado especialmente al sector agroganadero. En lo que se refiere al ganado preocupa sobre todo su alimentación. Tapia ha señalado en este sentido que se ha recogido un 40% menos de hierba para alimentación del ganado en Álava y Bizkaia y un 20% en Gipuzkoa. En cuanto a la agricultura, ha reconocido que todos los cultivos de regadío se van a ver afectados y que en Álava ya hay ciertos productos que no se pueden sembrar por la dureza de la tierra por falta de lluvia. “En el sector agroganadero hay un problema relevante”.

Precisamente el diputado general de Álava Ramiro González, alertaba esta misma semana sobre la posibilidad de que los ganaderos tengan que desprenderse de sus animales por no poder alimentarlos por la sequía.

Tapia ha abogado por sentar a todos los sectores implicados en la Mesa de Sequía para tomar medidas al respecto. La mesa tendrá su primera reunión el próximo día 19, según han confirmado fuentes del Departamento, y en ella estarán presentes el sector agroganadero, instituciones y representantes de la Agencia Vasca del Agua-URA.

El año pasado algunos municipios vascos sufrieron restricciones de agua por la falta de lluvias y por ejemplo en el caso de la localidad vizcaína de Bermeo y la zona de Busturialdea, hubo que trasladar el agua potable por barco. Aunque se trata de municipios que no estaban conectados al sistema del Consorcio de Aguas y que no se abastecen de los embalses del sistema del Zadorra, sino que se nutren de recursos propios de la zona (ríos, acuíferos y manantiales). En las poblaciones conectadas a los embalses no hubo ninguna restricción.