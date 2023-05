Un nuevo pueblo en Bizkaia: Usansolo escenifica su independencia a la espera del aval judicial

En un acto solemne, con el salón de actos de la Casa de Cultura a rebosar, ha quedado constituida la comisión gestora que dirigirá Usansolo como pueblo 113 de Bizkaia (y 252 de Euskadi). La constituyen once miembros, ocho de Usansolo Herria y tres del PNV, que tienen garantizado el mandato hasta el 28 de mayo, porque los resultados de las elecciones municipales de ese día en el municipio de Galdakao, del que todavía dependen, pueden variar la composición de la gestora. Funcionará como el pleno de cualquier otro ayuntamiento hasta que puedan concurrir a las próximas elecciones municipales de 2027 -en las de este ya están fuera de plazo-. Todo ello, a la espera de que se se resuelva el recurso de la Abogacía del Estado contra la desanexión de Usansolo, basado fundamentalmente en que no cumple la Ley, porque tiene 4.500 habitantes y la normativa estatal impide hacerlo con menos de 5.000, y que puede truncar todo el proceso de independencia del municipio. De momento, como el juzgado no decretó las medidas cautelares que pedía la Abogacía del Estado, el calendario de la constitución sigue adelante, sin saber aún a ciencia cierta si llegará a buen puerto.

El nuevo presidente de la gestora, Juan Agustín Aizpuru, de Usansolo Herria (UH), ha sido elegido con los ocho votos a favor de su formación, porque el PNV ha presentado su propio candidato. El 'alcalde' ha destacado el “día histórico” para el nuevo municipio. En un breve discurso, tras su elección ha recordado que en los últimos cuatro años “se han vivido momentos muy importantes, pero el de hoy es un momento histórico”. “Durante casi cuatro décadas hemos estado soñando con ser el municipio 113 de Bizkaia y hoy podemos decir: misión cumplida”, ha señalado.

Aizpuru ha ofrecido la mano a sus compañeros del PNV en la comisión gestora: “Nos corresponderá hacer ayuntamiento, y sabremos pactar y acordar por Usansolo”. Y también se ha dirigido agradecido al alcalde de Galdakao, Iñigo Hernando, de EH BIldu, por haber facilitado el proceso de desanexión. “Alcalde, quiero decirle que hoy Usansolo comienza un nuevo tiempo, pero el acuerdo de los dos municipios redundará en el beneficio de todos”.

De forma previa a la elección, habían tomado posesión los once miembros de la gestora que han prometido su cargo. Cuando ha quedado constituida la comisión gestora el público asistente ha recibido a sus nuevos representantes con un sonoro aplauso. El secretario, nombrado por la Diputación de Bizkaia, Ramón Sorrain, ejercerá sus funciones hasta que el nuevo municipio tenga sus propios funcionarios.

El paso que se ha dado este jueves es importante, porque marca el inicio del funcionamiento de Usansolo como municipio propio. Pero, de momento, es un paso más. A partir de ahora se abre el plazo para que se inscriba en el registro de entidades locales, dependiente de Ministerio de Política Territorial, que se llevará a cabo en el plazo de un mes. Después, este registro tendrá otro mes para responder a la petición. Esta inscripción es la que permitirá que el nuevo pueblo configure su censo, y pueda tener subvenciones y fondos como el resto de los municipios.

Mientras llega ese momento, con la 'espada de Damocles' que supone la posibilidad de que haya una resolución judicial que tumbe la independencia del municipio, la gestora empezará a dar pasos para funcionar como ayuntamiento, mientras en Madrid se están dando pasos para intentar que la independencia de Usansolo llegue a buen puerto. Según ha confirmado el diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, a elDiario.es/Euskadi, su partido, el PNV y EH BIldu ultiman una moción conjunta para que la ley de Régimen Local que fija el número de habitantes para constituirse en municipio en 5.000 sea subsidiaria a las normas forales de en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. De salir adelante la moción, no afectaría directamente al procedimiento judicial abierto contra la desanexión, pero facilitaría la búsqueda de soluciones alternativas porque ya no incumplirían directamente la normativa estatal.

La primera labor de la comisión gestora será preparar la presentación en el registro de municipios. También buscar una ubicación donde instalarse y que haga las veces de ayuntamiento provisional. La toma de posesión de ha realizado este jueves el Txapelena Baserri, el caserío en el que está ubicada la Casa de Cultura, pero la idea es buscar otros locales, según ha señalado el presidente de la gestora, que este jueves ha dejado su cargo como concejal de UH en el ayuntamiento de Galdakao. Aunque ese es el menor de los problemas, ya que se trata de un ayuntamiento que debe empezar de cero. Con Galdakao, gobernada por EH Bildu, han pactado ya el reparto económico (algo menos de 70 millones de la caja hasta ahora común serán para Usansolo) y hasta la cogestión del cementerio. En el lado de Usansolo queda la gran infraestructura de Galdakao, el hospital de Osakidetza.

Pese a que queda pendiente al resolución judicial, el pueblo 113 de Bizkaia ha vuelto este jueves a celebrar el nuevo paso para culminar un proceso en el que llevan trabajando décadas. Vecinos del pueblo esperaban a la entrada de la Casa de Cultura a los miembros de la comisión gestora para brindar con cava bajo el roble que es un retoño del árbol de Gernika.

El pleno de las Juntas General de Bizkaia dio el visto bueno a la desanexión de Galdakao el 23 de noviembre de 2022 y ese mismo día el nuevo municipio celebró por todo lo alto lo que consideraron un hito histórico uniendo a varias generaciones de Usansolo. Para llegar a la desanexión se celebró una consulta popular en marzo, en la que el 80% de los votos fue a favor de la desanexión. Pero el proceso arrancó en 1998 con la creación de la primera gestora, y ya hubo una otra consulta en 2018, que se anuló.

La diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que la constitución de la Comisión Gestora de Usansolo supone un “hito importante” pero ha llamado a ser “cautos” y “esperar, ver si finalmente” se produce su inscripción en el Registro de entidades locales y este “largo camino” termina “bien”. De momento, toca esperar.