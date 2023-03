Usansolo, el nuevo municipio de Bizkaia, no celebrará elecciones municipales en mayo

Usansolo no podrá celebrar en las elecciones de mayo como municipio independiente de Galdakao. La Junta Electoral Central ha resuelto que no puede incluirse al municipio 113 de Bizkaia en los comicios porque “no se ha perfeccionado, por el momento, la plena constitución como municipio de dicha localidad”. La resolución responde a la cuestión planteada por la Diputación Foral de Bizkaia el pasado 24 de febrero ante este organismo, que es el que entiende sobre las cuestiones relacionadas con las elecciones municipales y forales, para que determinara si corresponde incluir a Usansolo en el Decreto Foral del próximo 3 de abril por el que convocarán elecciones a Juntas Generales el próximo 28 de mayo. “No procede incluir a Usansolo entre los municipios que integran la circunscripción de Durango-Arratia en el decreto foral de convocatoria de elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia”, resuelve.

Los argumentos que utiliza la Junta Electoral Central para denegar la concurrencia de Usansolo a las elecciones de manera independiente de Galdakao son básicamente los mismos que usó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para denegar las medidas cautelares que pedía la Abogacía del Estado. Es decir, “que el proceso de segregación para la alteración de término municipal de Galdakao y posterior creación de un nuevo municipio independiente de Usansolo aún no está suficientemente avanzado como para posibilitar las elecciones municipales en dicho lugar”. En este sentido, recuerda que “está pendiente de creación la correspondiente comisión gestora y que Usansolo no ha sido inscrito como municipio en el Registro de Entidades Locales, a lo que cabe añadir que el censo electoral vigente para las elecciones locales del próximo 28 de mayo será el que se cerró el pasado 1 de febrero de 2023”. Y puntualizan que no cabe posibilitar de adaptarlo en las presentes condiciones.

La plataforma Usansolo Herria, que es la que ha capitaneado todo el proceso del referéndum para impulsar la segregación, contaba ya con la posibilidad de que no se les permitiera concurrir a esta cita electoral, porque “los plazos están muy ajustados”, señalaba en conversación con elDiario.es/Euskadi Iñaki Urgoiti, uno de los dos concejales que tiene esta platafoma en el Ayuntamiento Galdakao. Por ello aseguraban que trabajaban con los dos escenarios posibles. Sin embargo, la resolución de la Junta Electoral sitúa el escenario en el mismo de las anteriores elecciones. Es decir, lo vecinos de Usansolo tendrán que votar a los concejales que conformarán el pleno del Ayuntamiento de Galdakao. Posteriormente, con esos resultados electorales, se realizarán una traslación a la representación de la gestora municipal que gobernará Usansolo.

Está previsto que pueda crearse una gestora antes de la cita electoral que estará compuesta por 11 mienbros, 8 de Usansolo Herria y 3 del PNV, según los resultados de 2019. Esta composición se adaptaría tras los comicios a la nueva composición del pleno de Galdakao que salga del 28-M.

Para realizar las traslación de concejales del Ayuntamiento de Galdakao a esta gestora, la Diputación ha solicitado a la Junta Electoral Central la remisión de los resultados electorales de las elecciones municipales de 2019, en el municipio de Galdakao, ordenados por secciones y mesas electorales, así como los datos correspondientes a las mesas electorales del ámbito territorial del nuevo municipio. También solicita que se indique el número de miembros que corresponde a cada partido político, coalición o agrupación.

Con esa certificación se solicitará “a los partidos políticos con representación en esas elecciones la designación de sus representantes en la gestora en la proporción que le corresponde a cada uno. En el momento en que se designe por Orden Foral la comisión gestora, deberá procederse a la sesión constitutiva de la misma y la elección de su presidente”. La Juntas Generales de Bizkaia aprobaron la desanexión de Usansolo del término municipal de Galdakao el pasado 23 de noviembre. Sin embargo, que se haga una realidad finalmente depende que cómo se resuelva el recurso planteado por la Abogacía del Estado contra esta decisión.