El Estado pide suspender cautelarmente la creación de Usansolo como municipio independiente de Bizkaia

El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, ha formalizado ya este viernes un recurso contra la desanexión de Usansolo de Galdakao y su constitución como municipio independiente, tal y como se aprobó por las Juntas Generales de Bizkaia el pasado 23 de noviembre. El escrito incluye una solicitud de suspensión cautelar de la existencia de Usansolo y esto se dirimirá en una resolución judicial después de que el Parlamento vizcaíno disponga de un plazo de alegaciones. El organismo judicial competente es la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidida por el magistrado Luis Garrido.

2022, el año de la recuperación económica en Euskadi que truncó la guerra de Ucrania

Más

Según las fuentes consultadas, la Abogacía del Estado argumenta que la desanexión “vulnera el requisito de que los nuevos municipios tengan al menos 5.000 habitantes, que se establece en el artículo 13.2 de la Ley de Bases de Régimen Local”. Además, solicita al Superior que anule el artículo de la norma foral 9/2012 propia de Bizkaia, que reduce esa cifra a 2.500 habitantes. Se apoya en que la competencia foral sobre segregación de municipios sólo es para regular y tramitar el procedimiento, pero recalca que los requisitos de fondo son competencia del Estado.

El Gobierno central se apoya en un precedente cercano. Se trata del caso de Itsaso, en Gipuzkoa, que se independizó de Ezkio. Ahora bien, aunque esta localidad de Gipuzkoa es la única con estación de AVE en Euskadi, no pasa de 600 habitantes en conjunto. Itsaso, en solitario, apenas contaba con 200 vecinos en el momento de separarse. Igeldo tampoco pudo desgajarse de Donostia. El caso de Usansolo, que venía demandando largamente ser un municipio propio, se queda a apenas 500 habitantes de llegar a los 5.000 y cuenta con infraestructuras y servicios de importancia, como el hospital de Osakidetza que atiende a una amplia comarca del interior de Bizkaia y del norte de Álava.

Las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron el pasado 23 de noviembre la constitución del municipio número 113 de Bizkaia y 252 de Euskadi. Lo hicieron con el voto en contra del PSE-EE pero el 'sí' del otro partido en el Gobierno central, Elkarrekin Podemos-IU. Se sumaron a la mayoría de PNV y EH Bildu, mientras que el PP se abstuvo. La posición socialista ya adelantaba entonces un recurso que se ha confirmado ahora. El mismo día en que se celebró la desanexión, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, aseguró que el Estado abordaría el tema sin tener la “escopeta cargada” contra Usansolo “ni con prejuicios”.

Pero lo cierto es que la Abogacía del Estado no ha agotado el plazo de dos meses que tenía después de la publicación del cambio en las demarcaciones para presentar ese recurso. El proceso, en todo caso, no será inmediato. El poder judicial vive un período “inhábil” por las vacaciones de Navidad hasta el 9 de enero. Ello implica que no corren plazos ni se despachan asuntos que no sean urgentes. Las fuentes consultados no se atreven a fijar plazos para conocer el desenlace de este laberinto jurídico.

“No nos van a parar”

El anuncio del recurso se ha recibido con resignación en Usansolo Herria, la agrupación que ha promovido la desanexión de Galdakao. “Temíamos que esto podía pasar, pero no nos van a parar. Trabajaremos con más empeño si cabe para que la desanexíón se lleve a efecto”, señala el concejal de esta agrupación en Galdakao, Iñaki Urgoiti. “Tenemos que analizar todavía la noticia”, dice, porque Usansolo está hoy celebrando el fin de año con campanadas en la plaza del pueblo. Un día antes de que el año llegue a su final.