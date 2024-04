Euskadi cierra la campaña más reñida con PNV y EH Bildu pugnando por la victoria

Tres batallas, tres escenarios políticos. En Bilbao, a muy pocos metros y casi a la misma hora, PNV y EH Bildu han cerrado sus campañas en busca del mismo objetivo, ganar las elecciones vascas del 21 de abril. También la abrieron en plazas muy cercanas de Vitoria. Más distanciados, esta vez en Bilbao y en Vitoria, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han arropado los mítines finales de los candidatos vascos de PSE-EE y PP. Finalmente, de nuevo en Bilbao, Elkarrekin Podemos Alianza Verde y Sumar han echado el resto en un último intento por sobrevivir en el Parlamento Vasco. El séptimo en discordia, Vox, tampoco tiene garantizada su continuidad.

PNV exhibe su fuerza con miles de asistentes

El PNV ha querido hacer una exhibición de fuerza en Bilbao en el cierre de la campaña de cara a las elecciones vascas. Con las últimas encuestas conocidas abriendo la puerta a una derrota que sería histórica, el partido ha querido movilizar a todo el mundo. La imagen de cientos -quizás miles- de 'alderdikides' agitando sus ikurriñas animados por la 'speaker' Olatz Yarza. No ha faltado ni la vaca Bittori -una reproducción de la real, lógicamente- que ha protagonizado los anuncios del candidato, Imanol Pradales. Y también han invitado a Jordi Turull de Junts justo cuando Pere Aragonès, de ERC, estaba acompañando a Pello Otxandiano unos metros más allá del Arenal, en la Plaza Nueva de la ciudad. Y a Uxue Barkos, presidenta nacionalista de Navarra de 2015 a 2019.

“Necesitamos una mayoría fuerte para un Gobierno fuerte. Para no ir hacia atrás. Para no poner en riesgo todo lo que hemos construido. ¡Para soñar un futuro sin límites”, ha clamado a los asistentes el candidato, que ha sido agasajado con gritos de “Ari, ari, ari, Imanol lehendakari!”. Ha dedicado buena parte de su intervención a agradecer a su equipo el trabajo realizado: “Estoy orgulloso de ser vasco y de pertenecer al PNV”.

EH Bildu se mira en el espejo del president Aragonès

EH Bildu ha cerrado campaña en la Plaza Nueva de Bilbao en el ambiente de euforia que le permiten a la coalición abertzale las encuestas que la dan ganadora en las elecciones del domingo. El candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, que ha intentado esgrimir toda la campaña un perfil de gestor solvente, ha estado acompañado en el cierre por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el ministro de finanzas del norte de Irlanda, Conor Murphy. Dos invitados del “ámbito internacional”, rezaba la convocatoria. Junto a ellos, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha tenido un gran peso durante toda la campaña. Todos ellos han centrado los mensajes en hacer llamamientos directos a unir el voto abertzale y de izquierdas para conseguir “el cambio” de ciclo político en Euskadi. “Sólo hay dos alternativas el próximo domingo: los mismos haciendo lo mismo o EH Bildu liderando el cambio. No hay más”, ha señalado Otegi.

Entre gritos del público asistente -'ari ari ari, Otxandiano lehendakari'- , el candidato de EH Bildu ha asegurado que “la izquierda soberanista representa un proyecto de futuro. Hoy nosotros y nosotras representamos mejor que nadie el deseo de cambio de la sociedad vasca”. “Hoy nadie niega que existe un problema en Osakidetza, hace meses era un mero cambio cultural. Hoy nadie niega que hay un problema con la vivienda, antes ponían excusas y hablaban de conspiraciones. Hoy nadie niega la necesidad de un cambio”, ha dicho. Pero ha insistido en que la única forma de que ese cambio sea posible es que EH Bildu obtenga esta domingo “los mejores resultados de su historia”.

PSE-EE: “¡Euskadi necesita volver a ser socialista!”

La última parada de la 'enekoneta', como ha sido bautizado la furgoneta de campaña del PSE-EE de Eneko Andueza, ha sido en el Euskalduna de Bilbao, ahora moderno palacio de congresos y antes escenario de luchas obreras en el viejo astillero. Es justo donde también está cerrando la campaña Elkarrekin Podemos Alianza Verde. El candidato socialista ha estado acompañado, por tercera vez en estas dos semanas, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Porque el objetivo de los socialistas vascos es claro: para sacar cabeza en la pugna entre PNV y EH Bildu hay que convencer ese votante 'dual' que en las generales confía en las papeletas del puño y de la rosa y que en las elecciones locales busca otras opciones. Con Andueza y Sánchez han 'toreado' también los cabezas de lista en Álava y en Gipuzkoa, Aroa Jilete y Denis Itxaso.

“Lo que nos jugamos es exactamente lo mismo. Sólo han cambiado los actores”, ha contado Andueza a los que apoyaron a Sánchez el pasado año buscando que vuelvan a votarles. “¡Somos la alternativa de verdad! ¡Euskadi necesita volver a ser socialista! Gora Euskadiko Alderdiko Sozialista! Gora Euskadiko Ezkerra”, ha gritado también el candidato. “¿Y ahora qué digo yo?”, ha bromeado Sánchez tras ver el muy aplaudido final de la intervención de Andueza. “Euskadi, en los momentos importantes siempre vota socialista”, ha terminado por sumarse el presidente, que ha recordado que el partido tiene en mayo y junio otras dos citas muy relevantes, las catalanas y las europeas.

El PP se apoya en Feijóo e intenta captar votos del PNV

El PP vasco ha contado de nuevo con el apoyo del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el cierre de campaña, en la quinta vez que viaja a Euskadi en estos últimos 15 días para apoyar al candidato a lehendakari, Javier de Andrés. Los populares han elegido Vitoria para celebrar el mitin de cierre, conscientes de que en estas elecciones se juegan romper la racha descendente de anteriores comicios y Álava es un territorio fundamental en sus cálculos electorales. El PP confía en ser decisivo de cara a la configuración de próximo Gobierno vasco, y tanto Feijóo como De Andrés han centrado buena parte de sus intervenciones en cargar contra los socialistas por sus acuerdos con EH Bildu y también en intentar captar el voto de los nacionalistas no separatistas: “Nos la pueden montar”, ha señalado De Andrés en relación a un posible acuerdo entre PNV y EH Bildu.

Núñez Feijóo ha señalado que a EH Bildu “se le empiezan a saltar las costuras del disfraz de demócratas” pese a que el “PSOE lleva años blanqueándole”. “Si algunos socialistas levantaran la cabeza se avergonzarían de su partido”, ha dicho. “Los habéis blanqueado durante años y ahora les tenéis miedo”, ha señalado dirigiéndose a los socialistas. “Nosotros, el PP, nunca pagaremos el peaje de Bildu, Tenemos que honrar a los que ya no pueden hablar”, ha señalado en referencia a los asesinados por ETA.

Elkarrekin Podemos Alianza Verde y el divorcio con Sumar: “Somos el original, no la copia”

Elkarrekin Podemos Alianza Verde se ha encomendado este viernes en Bilbao al grito de “¡sí se puede!” para cerrar una campaña en la que la coalición, ya divorciada de Sumar, aspira a lograr al menos tres escaños que le permitan mantener un grupo parlamentario propio. Miren Gorrotxategi —la única candidata que repite con respecto a las anteriores elecciones, las celebradas en 2020 en plena pandemia de COVID-19— ha dedicado la práctica totalidad de su discurso a agradecer el trabajo de la militancia y ha dejado en manos de las cabezas de lista por Álava y Gipuzkoa la labor de trenzar unas palabras que destierren “los mitos” que rodean al PNV (como que es un partido progresista y garante de la buena gestión). Estos también han echado en cara tanto al PSE-EE como a EH Bildu que quieran compartir Gobierno con ellos. “Aquí no manda el PNV, aquí manda la gente”, se ha podido escuchar durante el acto.

Gorrotxategi traía un discurso preparado, pero ha anunciado ya desde el principio que no se iba a ceñir a él. Ha dejado las propuestas a un lado, sin hacer una sola mención de ellas, para centrarse en alabar a la militancia y a su equipo. Ha hecho alusión a la fuerza de la gente que pega y repega carteles por las esquinas y también a aquella que le recuerda a todo el mundo por qué merece la pena votar a la coalición que lidera. Ha mencionado y agradecido su trabajo a la coordinación de campaña —que “no duerme, no come y justo justo respira”—, a los equipos de comunicación y producción, al equipo técnico y parlamentario, al “equipo de cuidadoras y cuidadores” que tiene por traerle “hasta jamón del bueno”... e incluso a los medios de comunicación. Ha dejado para el final unas palabras trufadas de guiños a los indecisos, para que den el paso de acercarse a las urnas el domingo. “La derecha no se equivoca y siempre vota. Que la gente de izquierdas vote y no deje que los demás conformen las mayorías de nuestras instituciones. Y para votar a la izquierda y tener un Gobierno de izquierdas, que voten Elkarrekin Podemos. Y nos vamos a la Gabarra”, ha zanjado.

Sumar sueña con un Gobierno vasco sin el PNV

“Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametsetan” ('Sigamos bailando, sigamos soñando') canta el grupo Bulego y suena en los altavoces junto al pequeño escenario montado en la plaza Encarnación del barrio de Atxuri en Bilbao a la espera del cierre de la primera campaña de Sumar en Euskadi para las elecciones autonómicas. En orden, entre aplausos y con la candidata a lehendakari, Alba García Martín en el centro, Carmen Muñoz, el cabeza de lista por Araba, Jon Hernández, el cabeza de lista por Gipuzkoa, Andeka Larrea y, por último, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han ido llegando al escenario en el que se lee el lema principal de su campaña “Es tu tiempo. Euskadi berria”, en un acto en el que se espera que García Martín reivindique que en Euskadi existen dos modelos: “Uno con el PNV y otro sin el PNV, uno que cambia las cosas y otro que las mantiene igual”. Y pida el voto para el que consiga el segundo: el suyo. Sumar.

“Evitar un gobierno del PNV y el PSE-EE ha sido el objetivo principal tanto de la campaña como del cierre de la coalición de partidos compuesta por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU Berdeak Equo y Más Euskadi-Euskadi Eraiki. ”Solo un Sumar fuerte asegura que haya un gobierno que no sea el mismo de siempre, que no sea un gobierno del PNV y del PSE-EE. Y que no sea un gobierno condicionado, un gobierno maniatado, por el Partido Popular“, ha insistido García Martín durante su discurso.

Vox y una campaña monotemática contra los extranjeros

Vox, con solamente dos cargos públicos en Euskadi y uno de ellos en riesgo en estas autonómicas, el único escaño logrado en 2020 en el Parlamento Vasco en un contexto de bajísima participación, ha protagonizado una campaña monotemática. Desde una posición ultra, ha cargado por sistema en cada mitin, en cada entrevista y en cada debate contra los extranjeros. Los ha asociado a la delincuencia y al fraude en las ayudas sociales sin datos o incluso con referencias incorrectas y exageradas. El líder de la formación, Santiago Abascal, natural de Amurrio en Álava, se ha multiplicado en estas dos semanas en su tierra. Han sido una decena sus intervenciones y acompañará también a la candidata, a Amaia Martínez Grisaleña, en la jornada electoral del domingo.

Abascal ha venido a repetir que la sociedad está enferma y ha criticado, por ejemplo, que sea noticia que Imanol Pradales del PNV fuese atacado en un mitin y que nadie ponga el foco en los extranjeros. “El debate migratorio sólo está presente con Vox. Un problema como el de la inseguridad parece que no preocupa al resto de los partidos políticos. Si hay un pequeño incidente con un candidato, eso es noticia. Pero los incidentes permanentes que padecen los ciudadanos en la calle como consecuencia de una inmigración ilegal que no se adapta no son un asunto de debate. Igual que tampoco es el fraude en las ayudas sociales. En definitiva, decimos lo que sabemos que es verdad”, dijo Abascal a los periodistas este jueves en el centro de Vitoria.