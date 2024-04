Javier de Andrés se apoya en Feijóo para para romper la racha descendente del PP e intenta captar votos del PNV

El PP vasco ha contado de nuevo con el apoyo del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el cierre de campaña, en la quinta vez que viaja a Euskadi en estos últimos 15 días para apoyar al candidato a lehendakari, Javier de Andrés. Los populares han elegido Vitoria para celebrar el mitin de cierre, conscientes de que en estas elecciones se juegan romper la racha descendente de anteriores comicios y Álava es un territorio fundamental en sus cálculos electorales. El PP confía en ser decisivo de cara a la configuración de próximo Gobierno vasco, y tanto Feijóo como De Andrés han centrado buena parte de sus intervenciones en cargar contra los socialistas por sus acuerdos con EH Bildu y también en intentar captar el voto de los nacionalistas no separatistas : “Nos la pueden montar” ha señalado De Andrés en relación a un posible acuerdo entre PNV y EH Bildu.

Núñez Feijóo ha señalado que a EH Bildu “se le empiezan a saltar las costuras del disfraz de demócratas” pese a que el “PSOE lleva años blanqueándole”. “Si algunos socialistas levantaran la cabeza se avergonzarían de su partido”, ha dicho. “Los habéis blanqueado durante años y ahora les tenéis miedo”, ha señalado dirigiéndose a los socialistas. “Nosotros, el PP, nunca pagaremos el peaje de Bildu, Tenemos que honrar a los que ya no pueden hablar”, ha señalado en referencia a los asesinados por ETA“.

Ha recordado el pasado terrorista de Euskadi y ha lamentado que “después saber lo que ha ocurrido durante todos esos años, hayan sido capaces de de irse a gobernar con ellos” .“Ahora resulta que se rasgan las vestiduras como los fariseos y se llevan las manos a la cabeza de cómo se puede votar a Bildu. Queridos amigos, lo sabéis blanqueado durante años y ahora les tenéis miedo. Nosotros nunca les hemos tenido miedo y les hemos combatido con la verdad con la razón. Por eso estoy tan orgulloso del PP vasco, porque ha mantenido un compromiso con la libertad”. Ha señalado que el PP es “es el único partido que está en las elecciones y no se disfraza de nada”. “Vamos a cara descubierta, vamos con nuestros principios y con nuestros argumentos intactos y vamos con un programa de progreso y de prosperidad para esta tierra”

Feijóo ha pedido el voto de socialistas y de nacionalistas que no sean separatistas“ y ha recordado que ”no venimos a Euskadi a ponerlo del revés, si no a cambiar lo que no funciona“.

Por su parte, Javier de Andrés además de cargar también contra los acuerdos del PSOE con EH Bildu, ha recordado que también el PNV puede acabar pactando con la coalición abertzale aunque ahora digan que no. Ha recordado que PNV y EH Bildu “tienen una cosa en común , que son independentistas, como son independentistas sus jefes, Andoni Ortuzar y Arnaldo Otegui. Y su objetivo final es ese y su objetivo final es coincidente y ya lo intentaron una vez”. Ha recordado en este sentido el plan Lizarra. “¿Quién nos dice que una mayoría en el Parlamento Vasco no les acabe calentando para repetir de nuevo un Lizarra en esta ocasión con Pradales y con Otxandiano?”. ¿Quién nos asegura que esos votos que ahora inocentemente alguno que piensa, porque sigue la corriente de lo que ha hecho en otras ocasiones y decide votar al PNV, no le lleve a que tengamos otra vez otro lío como el que nos montaron con Ibaretxe? Esto es importante que la gente lo sepa. Nos la pueden montar y podemos tener la sociedad menos independentista del mundo y el Parlamento más independentista de la historia“.

Junto a Javier de Andrés y Núñez Feijóo han participado en el mitin en el Centro Cívico Lakua la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, y la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez que se han dirigido al escenario entre aplausos del público que ondea banderas del PP, españolas y alguna ikurriña. Los militantes, 500 que son los que permite el aforo, ha compartido después una cena.