Otxandiano se mira en el espejo del president Aragonès para cerrar la campaña y quieren más de 300.000 votos

EH Bildu ha cerrado campaña en la Plaza Nueva de Bilbao en el ambiente de euforia que le permiten a la coalición abertzale las encuestas que la dan ganadora en las elecciones del domingo. El candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, que ha intentado esgrimir toda la campaña un perfil de gestor solvente, ha estado acompañado en el cierre por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el ministro de finanzas del norte de Irlanda, Conor Murphy. Dos invitados del “ámbito internacional”, rezaba la convocatoria. Junto a ellos, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha tenido un gran peso durante toda la campaña. Todos ellos han centrado los mensajes en hacer llamamientos directos a unir el voto abertzale y de izquierdas para conseguir “el cambio” de ciclo político en Euskadi. “Sólo hay dos alternativas el próximo domingo: los mismos haciendo lo mismo o EH Bildu liderando el cambio. No hay más”, ha señalado Otegi.

Entre gritos del público asistente - 'ari ari ari, Otxandiano lehendakari'- , el candidato de EH Bildu ha asegurado que “la izquierda soberanista representa un proyecto de futuro. Hoy nosotros y nosotras representamos mejor que nadie el deseo de cambio de la sociedad vasca”. “Hoy nadie niega que existe un problema en Osakidetza, hace meses era un mero cambio cultural. Hoy nadie niega que hay un problema con la vivienda, antes ponían excusas y hablaban de conspiraciones. Hoy nadie niega la necesidad de un cambio”, ha dicho. Pero ha insistido en que la única forma de que ese cambio sea posible es que EH Bildu obtenga esta domingo “los mejores resultados de su historia”.

Arnaldo Otegi se ha atrevido incluso a pronosticar que van a ser “la fuerza más importante del conjunto de Euskal Herria, con más distancia, sin dudar”. Ha recordado que en 2020 aspiraban a 300.000 votos y ahora aspiran “a un poquito más”. “Vamos a ser más 400.000 votos que 300.000” y en el Parlamento Vasco estarán “más cerca de los 30 escaños que de los 20”, ha dicho. Ahora tienen 21. Para ello ha insistido en pedir que el voto de abertzales y de gente de izquierdas se agrupe en torno a la coalición abertzale. “No les pido el voto para EH Bildu”, ha dicho, “sino para la vieja nació vasca”. Y ha advertido de que sólo será posible unión entre abertzales y gente de izquierdas si EH Bildu es la fuerza más sólida“. ”No se trata de defender siglas si no proyectos“, ha dicho. ¿”Por qué alguien piensa que quienes han llevado a Osakidetza a la precariedad y han degradado los servicios públicos van a hacer algo diferente ahora?“, se ha preguntado.

Otegi ha ironizado con la vaca Bittori del PNV. “ Milei habla con su perro muerto a través de una medium y algunos hablan con una vaca”. “Nos tememos que la vaca es abertzale y de izquierdas”. En un acto en el se ha proyectado mensajes de video, entre otros de Marta Rovira de ERC, de Lucia Topolansky o de Pepe Mugica, ha participado el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha vaticinado el triunfo de EH Bildu el 21A. Sin embargo, ha advertido de que “después de la victoria de este domingo, no va a ser fácil, como no lo ha sido fácil en Cataluña. Como no ha sido fácil en todas las naciones en las que el cambio ha ganado, en las que la izquierda que defiende la libertad de los pueblos ha conseguido el liderazgo. Hemos venido a cambiar las cosas, hacer una sociedad más justa y que la prosperidad puede llegar a todos los ciudadanos y hacer unas naciones más libres y esto tiene enemigos”, ha señalado. “Enemigos que van a intentar también desde fuera del gobierno que fracase el proyecto”.