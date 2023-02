Usansolo y la incógnita de la cita electoral: ¿Habrá elecciones en el municipio 113 de Bizkaia?

Las elecciones municipales del mes de mayo son todo un interrogante para el municipio 113 de Bizkaia. Las Juntas Generales aprobaron el 24 de noviembre la desanexión de Usansolo de Galdakao, pero de momento, se está al principio del largo camino que todavía queda para ser un pueblo con instituciones propias. El recurso de la Abogacía del Estado contra la constitución de Usansolo como municipio no ha ayudado, ralentizando un proceso ya de por sí demasiado extenso para los que llevan décadas esperando el momento. El hecho de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya denegado las medidas cautelares que pedia el abogado del Estado, permite arrancar con los trámites, pese al recurso y a la espera de su resolución, pero todo parece indicar que los ciudadanos del nuevo pueblo de Bizkaia seguirán votando en Galdakao. Todas las partes implicadas dan por sentado que no hay plazo para llegar a estas elecciones pero, a la vez, nadie quiere afirmar categóricamente que no podrán presentarse.

De hecho, la Diputación de Bizkaia, que es la que tiene que capitanear todos los trámites para poner en marcha el nuevo municipo, y que ha reanudado este viernes después de que la desestimación de las medidas cautelares, ha pedido formalmente a la Junta Electoral Central, la competente en las elecciones municipales, que “determine si corresponde incluir a Usansolo en el Decreto Foral del próximo 3 de abril por el que convocarán elecciones a las Juntas Generales” para el próximo 28 de mayo. Es decir, si se debe tratar a Usansolo como municipio electoral.

La cuestión parece compleja y desde luego nueva. No se crea un nuevo municipio todos los días. El propio Abogado del Estado en sus argumentos para pedir medidas cautelares y que se paralizara todo el proceso, se refería a las elecciones municipales como elemento distorsionador en el caso de que de prosperara el recurso: “La celebración de elecciones municipales separadamente en los dos municipios afecta a la seguridad jurídica, por sus efectos sobre la composición de la Corporación del Municipio de Galdakao, eventualmente distinta a la que podría resultar de la elección tan solo en este último , y el ejercicio inútil del derecho de voto por los electores del nuevo Ayuntamiento, en el caso de prosperar el recurso contencioso”, señala en el recurso contra la desanexión.

Según el argumento de la representación de las Juntas Generales de Bizkaia en la petición de la desestimación de medidas cautelares las elecciones no se celebrarán: “La ejecución del Acuerdo recurrido no va a comportar la celebración de los comicios electorales en el término de Usánsolo, por resultar imposible que con anterioridad al 1-02-2023 se apruebe el nuevo censo electoral”. Y el propio tribunal al desestimar las medidas cautelares considera “la eventual celebración de las próximas elecciones municipales en ambas entidades de población”, “improbables por las razones expuestas por la defensa de las Juntas Generales”.

A la espera de la respuesta que se dé desde la Junta Electoral Central a la pregunta formulada por la Diputación, fuentes de este organismo consultadas por elDiario.es/Euskadi han señalado que cuando se convoquen las elecciones “tomará decisiones sobre municipios que existan”. En cualquier caso el censo electoral para las elecciones municipales de mayo es el que está cerrado a fecha de 1 de febrero de este año.

A partir de aquí todo son dudas: ¿Puede considerarse que Usansolo existe como municipio solo con la aprobación en las Juntas Generales? ¿Sirve como censo electoral el censo de Usansolo como circunscripción electoral? ¿Pueden convocarse elecciones a falta de saber el recorrido del recurso de la Abogacía del Estado que puede anular la desanexión?

“Nosotros trabajamos con los dos escenarios, porque no lo tenemos claro. Es decir, con presentarnos en Galdakao, como en las anteriores elecciones, y con poder presentarnos en Usansolo solo”, dice Iñaki Urgoiti, de la plataforma Usansolo Herria y uno de los dos concejales que tiene esta platafoma en Galdakao, aunque reconoce que esta segunda posiblidad es más que nada un deseo, porque “los plazos son cortos y reloj de las elecciones ya está en marcha”.

Considera, no obstante, que a falta de lo que dicte la Junta Electoral Central, “el tema del censo no tendria que ser una barrera, porque Usansolo es circunscripción electoral y se correspondería al 95% con lo que sería como pueblo”.

Desde esta plataforma están a la espera de mantener una reunión con la Diputación para tener información de primera mano sobre un proceso de constitución de la gestora para el que la Diputación no se quierr fijar plazos. “Eso es lo primero, que se cree la gestora para que podamos funcionar como municipio, porque esa gestora tiene las mismas funciones de un ayuntamiento”, recuerda Urgoiti. Desde la Diputación se recalca que “no hay plazos, que la Ley Foral de Demarcaciones no los marca”, pero que estan actuando “con la mayor celeridad posible”.

De momento, tras recibir el auto de tribunal en el que se desestiman las medidas cautelares, la Institución foral ha retomado la tramitación del expediente que tendrá como primer paso la designación de una comisión gestora, tal y como dispone la Norma Foral 9/2012 de Demarcaciones Territoriales de Bizkaia. Después deberá inscibirse en el registro de entidades locales. La comisión gestora, germen del futuro ayuntamiento, “estará integrada por 11 miembros en calidad de vocales que será igual al número de concejales que correspondería de acuerdo a la normativa electoral”.

Petición de los resultados electorales

Para realizar las traslación de concejales del Ayuntamiento de Galdakao a esta gestora, la Diputación ha solicitado a la Junta Electoral Central la remisión de los resultados electorales de las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, en el municipio de Galdakao, ordenados por secciones y mesas electorales, así como los datos correspondientes a las mesas electorales del ámbito territorial del nuevo municipio. También solicita que se indique el número de miembros que corresponde a cada partido político, coalición o agrupación.

Una certificación que permitirá dar el siguiente paso: “solicitar a los partidos políticos con representación en esas elecciones la designación de sus representantes en la gestora en la proporción que le corresponde a cada uno. En el momento en que se designe por Orden Foral la comisión gestora, deberá procederse a la sesión constitutiva de la misma y la elección de su presidente”.

Desde la plataforma Usansolo Herria consideran que los 11 miembros de la gestora, se repartirían en 8 para la plataforma y 3 para el PNV, según los resultados de las elecciones del 2019. Esta gestora estaría vigente hasta las elecciones, bien porque hubiera municipales en Usansolo, con lo cual desaparecería, o si no hay comicios, porque deberían cambiar los vocales de la misma con los nuevos resultados de Galdakao.

“Queremos que el proceso se haga cuanto antes, pero llevamos 40 años esperando que Usansolo sea municipio propio, podemos esperar un poco más, porque sabemos que ya es algo imparable”.

Desde el Ayuntamiento de Galdakao dan por sentado que el proceso va a ser largo y que cuando se constituya la gestora “trabajarán de manera conjunta” durante mucho tiempo. Tampoco se atreven a dar por hecho si habrá o no elecciones.

EH Bildu y PNV, en pugna en Galdakao

Habrá que esperar a la decisión de la Junta Electoral y de si los trámites se puede realizar antes que arranque el proceso electoral pero si se realizan elecciones por separado pueden alterarse de forma significativa los resultados del Ayuntamiento de Galdakao respecto a los comicios anteriores. Iñigo Hernado, de EH Bildu, y que repite como candidato, arrebató la alcaldía al PNV en 2019, que era la lista más votada aunque con igual número de concejales, gracias entre otros al apoyo de Usansolo Herria, que en el caso de haber comicios separados ya no se presentaría en Galdakao. En concreto apoyaron a Hernando frente al PNV, además de EH Bildu, Podemos y las plataformas locales Auzoak y Usanolo Herria. Los concejales se repartieron entre PNV y EH Bildu con 6 cada uno, Auzoak 4, PSE-EE y Usansolo Herria 2 cada uno, y Podemos, 1.

Galdakao era hasta 2019 uno de los feudos tradicionales del PNV. Por eso estas elecciones será uno de los municipios de Bizkaia en los que ambas formaciones mantendrán una pugna más encartizada. Con o sin Usansolo. Ya se verá.