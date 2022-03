Usansolo decide con un referéndum si se convierte en el municipio 252 de Euskadi: “He votado 'sí' por el futuro de mi nieto”

“¿Desea que Usansolo se constituya en un municipio independiente?”. Es la pregunta que los 3.771 vecinos del barrio de Galdakao deberán responder a lo largo de la jornada de este domingo. Las urnas instaladas en la escuela Unkina no han parado de recibir visitas a lo largo de la mañana. Las filas se formaban fuera, y los que ya habían votado, se reunían con el resto en el patio del colegio, mientras en los altavoces de un coche que paseaba por el barrio se oía “este domingo, 27 de marzo, vota 'sí'”. La mayoría de los vecinos, que portaban camisetas, gorras y chapas de color verde en las que se leía ese mismo mensaje, coincidían en que ese 'sí' era la respuesta que el barrio merece.

Han pasado 55 años desde que Antonio abandonó su Málaga natal para instalarse en Usansolo. Este domingo, ha acudido a votar con toda su familia, pero en especial, con su nieto Ibai, que no le suelta de la mano. “La independencia de Usansolo será para bien. Yo ya tengo la carrera hecha, pero he votado 'sí' por el futuro de mi nieto”, ha asegurado a este periódico.

Nahia y Mirari, de 20 años, coinciden con Antonio de que el hecho de que Usansolo se convierta en el municipio 252 de Euskadi puede ser beneficioso para su futuro, porque traería consigo más recursos para la zona. “Después de los años que ha habido de lucha en Usansolo, ya el solo hecho de poder votar es un avance y un orgullo. Vemos que se está haciendo realidad nuestro sueño de ser independientes. Nosotras no hacemos vida casi en Galdakao y si conseguimos ser un pueblo se va a invertir más dinero en Usansolo, va a haber más oportunidades y mejoras en el pueblo, porque el Ayuntamiento de Galdakao nos ha tenido desatendidos durante muchos años”, han explicado las jóvenes, minutos antes de entrar a votar.

Maite, que ha preferido no dar su verdadero nombre, también ha acudido con su marido y su hijo a votar. En su camiseta, además del mensaje que lleva el resto, aparece una tijera cortando el mapa de Galdakao en dos, de manera que Usansolo se desprende de él. “Separarnos es un deseo que hemos tenido durante 40 años y, es algo que necesitamos. Somos los usansolotarras quienes debemos decidir qué hacer con nuestro dinero y cómo gestionar lo que es nuestro, porque al final, si lo hacen desde fuera, lo gestionan como ellos quieren sin pensar en los que estamos aquí”, ha indicado.

Maider, también en familia, acompañada de su marido y su suegra, que ha acudido a votar en silla de ruedas, es de las personas contrarias a la independencia de Usansolo y así lo ha mostrado votando 'no' a la consulta. “Nosotros somos del barrio Labeaga de Usansolo y no nos sentimos usansolotarras. A los vecinos de Labeaga nos han impuesto ser parte de Usansolo a pesar de que estamos en la otra parte del río y nosotros no queremos dejar de pertenecer a Galdakao”, ha señalado tras realizar su voto.

Los resultados, a las 21.30 de la noche

A primera hora de la tarde la participación era del 25%. Desde la plataforma Usansolo Herria (Pueblo Usansolo, en euskera) han descrito este día como “histórico”. “Por fin nos van a preguntar si queremos o no ser municipio independiente y es algo que hemos reivindicado desde hace mucho tiempo. Tenemos ganas de celebrar el 'sí' redondo y de terminar este proceso de desanexión como merece”, ha explicado Mónica Mena, integrante de Usansolo Herria.

A pesar de tratarse de una consulta no vinculante, una vez tengan los resultados -sobre las 21.30- el Ayuntamiento los remitirá a la Diputación de Bizkaia y la deliberación quedará en manos de las Juntas Generales de Bizkaia, quien tomará la decisión sobre el futuro de Usansolo. Preguntada por si temen que aunque salga el 'sí' el proceso pueda recurrirse por alguna estancia superior, Mena ha asegurado que confían en que “todos los estudios que se han hecho tal y como señala la norma foral dicen que podemos y debemos ser un municipio independiente y cumplimos cada uno de los requisitos para ello”, ha concluido.