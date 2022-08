La sequía obliga a Bizkaia a trasladar por barco 2.000 metros cúbicos de agua potable al día desde Santurzi a Bermeo

El Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia utilizará un barco para transportar agua potable desde el puerto de Santurzi hasta el de Bermeo y paliar la sequía que sufren los municipios de la zona de Busturialdea, abocados en caso contrario a posibles restricciones al consumo. Se prevé que se trasladen por mar una media de 2.000 metros cúbicos al día desde la segunda quincena de este mes. Una cantidad que es equivalente a la que trasladarían 300 camiones cisterna si se realizara el transporte por carretera, y que aportará 23 litros por segundo al sistema. El barco se cargará con agua en el puerto de Santurtzi y se vaciará en en el de Bermeo. En ambos puertos se han llevado a cabo una serie de actuaciones para permitir llenar y vaciar en su caso el agua transportada, junto con un bombeo en el puerto de destino para impulsar el agua a la red. De ahí se suministrará a la población de los 16 municipios que componen la comarca que suman alrededor de 44.000 habitantes: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Gernika-Lumo, Forua, Gautegiz-Arteaga, Ibarrangelua, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika y Sukarrieta. La calidad del agua “se analizará y verificará antes, durante y después del proceso conforme a los estándares generales del Consorcio para que el agua distribuida tenga la total garantía para la salud de las personas”, señala el gerente del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, Pedro Barreiro.

Se trata de una operación hasta ahora pionera en Euskadi, pero que no es algo extraordinario en el resto del Estado, en zonas especialmente afectadas por la falta de agua, “principalmente en el sur, en la zona de Tarifa y Gibraltar”, según señala Pedro Barreiro. Sin embargo, la situación es cada vez más excepcional en todas las zonas y Euskadi no escapa a la subida generalizada de las temperaturas y la falta de lluvias. De hecho, las poblaciones vascas han registrado un mes de mayo “extremadamente cálido y seco”, solo con temperaturas inferiores a las que se registraron este mes en 2020 y en 2017 y “uno de los más secos desde que existen registros”, según los datos que maneja Euskalmet. Mayo ha dado paso un junio en las que las precipitaciones también han brillado por su ausencia y un julio con olas de calor que han elevado las temperaturas hasta puntos insospechados también en la costa vasca. De hecho, Euskalmet ha señalado este martes que este mes de julio ha sido “el más cálido y seco de los últimos 50 años. En este sentido, Barreiro destaca que las condiciones meteorológicas no son las normales. ”Mayo es un mes en el que la comarca de Busturialdea en condiciones normales, hubiera recibido una precipitación suficiente como para dotar a sus recursos propios de un margen y caudales mayores para afrontar los meses de verano pero este año está teniendo una combinación de nula precipitación y temperaturas más altas“.

Pese a que la situación climática de este año es excepcional, la comarca de Busturialdea “estructuralmente cuenta con un déficit de agua en los meses de verano porque su abastecimiento depende hasta ahora de las lluvias y los recursos propios de la zona (ríos, acuíferos y manantiales) ya que no está aun conectada al sistema Zadorra”, recuerda Barreiro. El sistema de Zadorra es al que está conectado el 80% de los municipios consorciados de Bizkaia y que, según asegura, “no tiene dificultades de suministro”, con los embalses al 70% de su capacidad. Aunque hay municipios como Dima, en los que hay una ganadería que está recibiendo agua en camiones cisterna. Los municipios de Busturialdea se incorporaron al Consorcio en enero de este año y se espera ultimar en breve la conexión al sistema Zadorra desde Mungia a Bermeo mediante un tubo de 15 kilómetros cuyos primeros estudios ya han comenzado.

Barreiro asegura que tras la incorporación de estos municipios al sistema del Zadorra el Consorcio “comenzó a trabajar sin perder un minuto en lograr llegar a los meses de verano de la mejor forma posible conocedores de las limitaciones estructurales de la zona para dotarse de agua”. En este sentido, señalan que se ha procedido a la renovación de la conducción Golako, la conexión del Sistema Forua-Murueta al Sistema Gernika, se han identificado nuevas captaciones del monte Oíz y un nuevo depósito en Gernika. Unas actuaciones que han supuestos una inversión de aproximada de 10 millones de euros. “Estas actuaciones, junto con un exhaustivo programa de búsqueda y reducción de fugas ha permitido retener en el sistema de abastecimiento de agua un volumen importante pero insuficiente para las necesidades de los municipios de la zona. Es por ello, que el transporte de agua por barco se ha considerado como una solución real y factible de atender, que aportaría al sistema 23 nuevos litros por segundo al sistema”.

Barreiro no ha querido cuantificar la inversión que supondrá el traslado del agua en barco, ya que los viajes se adecuarán a las necesidades técnicas, y, de entrada, a las condiciones de la mar. “No será una regla exacta”, dice, y recuerda que “el servicio se vería afectado por ejemplo si vinieran semanas de abundante precipitación o se dieran circunstancias técnicas, operativas o logísticas que nos obligaran a atender imprevistos. Habrá que ir ajustando el servicio”.