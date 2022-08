Metro Bilbao cierra el convenio con la mayoría sindical y acaba con las huelgas

Fumata blanca en Metro Bilbao. La dirección de la empresa ha llegado un acuerdo este martes con la mayoría de la representación del comité para la firma del convenio, lo que supondrá la vuelta a la normalidad y la desconvocatoria de las huelgas. El paro de este martes ha sido el último, pese a que en la firma del acuerdo no estarán, en principio, ni ELA, ni UGT ni CIM, -convocantes de los paros- aunque consultarán a sus respectivas afiliaciones si se suman al convenio. Sí ha decidido firmar el sindicato de maquinistas Semaf, -que también convocaba los paros- ya que tras atender la empresa parte de sus reivindicaciones se ha sumado al bloque de CCOO, LAB, EGIE y ESK, que eran proclives al acuerdo y que se han mantenido al margen de las huelgas desde el principio.

El acuerdo permite garantizar el servicio durante la Aste Nagusia, en la que se habían convocado paros durante toda las noches coincidiendo con los fuegos artificiales y pone fin a un periodo de conflictividad que arrancó a finales de junio.

El pacto ha sido complicado por la división en el seno del comité, con dos bloques diferenciados, sin que ninguno tuviera mayoría para firmar el pacto, y con Semaf que ha ejercido de bisagra desequilibrando las fuerzas hacia la firma del convenio.

El acuerdo, para tres años, incluye una subida salarial del 2%, que se incrementará con el pago del ejercicio de determinadas funciones a los trabajadores que tengan horarios irregulares o tengan que asumir tareas que no les corresponden. Aunque no ha trascendido de momento todos los puntos del acuerdo, también incluye la regulación de lo relacionado con la desconexión digital de los trabajadores, especialmente para los maquinistas, de forma que no se les pueda cambiar el turno sin previo aviso.

Uno de los puntos de mayor discrepancia para ELA, UGT y CIM es que el convenio no garantiza la subida del IPC en un entorno de fuerte subida de la inflación y aseguran que mantiene una “doble escala salarial” con los eventuales, ni se regula suficientemente el calendario laboral.

Estos tres sindicatos anunciaron este lunes que han formalizado una denuncia contra la dirección de Metro Bilbao “por incumplimiento del derecho a huelga durante las movilizaciones” que se han llevado a cabo desde el 29 de junio.