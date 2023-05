Los sindicatos de la Sanidad pública vasca muestran su fuerza con dos huelgas en plena campaña electoral

Todos los sindicatos de Osakidetza han mostrado este jueves su fuerza en la primera de las dos jornadas de huelga convocadas en plena campaña electoral para presionar al Departamento de Salud a que mejore las condiciones laborales de las plantilla, aumente el número de trabajadores y ponga punto final a lo que consideran el progresivo desmantelamiento de la Sanidad pública vasca, extremo que niega de forma tajante el Gobierno de Iñigo Urkullu. Los servicios mínimos decretados tanto para centros de salud y hospitales, equivalentes a los de un festivo, se han cumplido, pero los sindicatos aseguran que el resto de los trabajadores está secundando de forma mayoritaria esta huelga, al menos en un 50%, con especial incidencia de la Atención Primaria, prueba del “hartazgo que hay en la plantilla”, dice. El paro continuará este viernes.

Las centrales han criticado, además, la “manipulación” que en su opinión hace Osakidetza de los datos de seguimiento del paro, sin tener en cuenta que la mayoría del personal está cumpliendo unos servicios mínimos que califican de “abusivos”. Por ejemplo, el Departamento de Salud ha minimizado el impacto de la huelga, asegurando que en el turno de noche que dio inicio al paro el seguimiento no superó el 0,10% del personal. Sin embargo los sindicatos recuerdan que la práctica totalidad de los trabajadores que cubren el turno de noche están en servicios mínimos. Respecto al turno de mañana, Osakidetza no atribuye el paro más que al 9,98% del personal, frente al 50% del que hablan las centrales.

Los sindicatos convocantes, SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT, -ESK convoca el paro de forma separada- han señalado de manera conjunta que la Atención Primaria es el área en la que más se ha notado el paro, lo que “evidencia, una vez más, tanto la precaria situación que soporta este nivel asistencial, como el hartazgo de la plantilla”. En este sentido han señalado que los centros de salud de Zaramaga, Salburua y San Martín, en Vitoria, han amanecido cerrados. Al igual que los de Lasarte-Oria, Zaratamo, Gernika o Lemoa. En centros como el de Basauri o Hernani están trabajando sólo los servicios mínimos y en Galdakao o Arrigorriaga el seguimiento ha sido también muy amplio. Hay que tener en cuenta que muchos centros de salud permanecen cerrados en fines de semana y hay que acudir los PAC, que es a los que se les ha impuestos servicios mínimos. En la zona rural de Álava, que secundó una jornada de huelga el pasado 27 de abril, el seguimiento está siendo del 80% según las centrales.

También hablan de seguimiento masivo en otros niveles asistenciales, como “el almacén del Hospital Cruces donde sólo ha trabajado una persona o el servicio de resonancia magnética que está cerrado”. O servicios de endoscopia y quirófanos de Usansolo que están trabajando únicamente con los servicios mínimos, con impacto también en este hospital “muy importante” en la enfermería de consultas externas. También aseguran que “en la OSI Araba se han cerrado quirófanos y cabe destacar la alta incidencia en el servicio de rayos”. En el Hospital Donostia, por su parte, el servicio de cirugía mayor ambulatoria ha amanecido sólo con los servicios mínimos y en el de Zumarraga, los quirófanos están cerrados“. El Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos, que está también en pelea con Osakidetza por su propio confiicto, ha secundado el paro al margen de los servicios mínimos, y, por ejemplo, ”no ha salido ningún autobús para donaciones“.

“Y todo ello, a pesar de unos servicios mínimos totalmente abusivos que han dejado a miles de trabajadores de los 42.300 que estaban llamados al paro sin derecho de huelga”, dicen las centrales. “Estamos ante un nuevo intento de neutralizar, impedir y atacar el derecho a la huelga del colectivo”, ya que denuncian que algunas OSI han interpretado la orden del Departamento de Trabajo y Empleo “de la forma más restrictiva posible”, imponiendo la realización de servicios mínimos “más allá del contenido en la misma”.

“Hay un problema de falta de médicos, pero el origen no está en Euskadi”, dice la consejera

La consejera de Salud , Gotzone Sagardui, apenas iniciada la jornada de paro, ha negado la mayor, el desmantelamiento de la Sanidad pública. Ha señalado que los “datos de gasto e inversión demuestran todo lo contrario”, mientras que “los sindicatos convocantes no han presentado ni un solo dato que justifique el discurso del desmantelamiento de Osakidetza”, ha afirmado en un comunicado.

Sagardui sí ha reconocido “que hay un problema”, que “nunca se ha ocultado”, que es “la falta de profesionales de medicina familiar que afecta a los ambulatorios y a las urgencias”. Pero ha negado que el origen esté en Euskadi. “Afecta a todos los servicios sanitarios del Estado y también de Europa”, ha dicho. Y asegura que “las soluciones llegarán a largo plazo”. “Se trata de un situación con la que tendremos que convivir un tiempo planificando soluciones de manera que, si no es en un centro, en el más cercano, la atención esté garantizada”, enfatiza.

En este sentido, ha recordado que hay en marcha cinco Ofertas Públicas de Empleo en marcha para estabilizar más de 11.000 plazas. “Es un tercio de la plantilla de Osakidetza, cuyos puestos estructurales han crecido en dos años en 3.500 plazas”, apunta. En cuanto al presupuesto destinado por el Gobierno, ha destacado que “ha pasado de destinar a gasto en salud por persona y año 1.800 euros a 2.114 euros”, y ha puesto en valor todas las inversiones en curso, como ya hizo el propio lehendakari Urkullu el miércoles en un acto electoral recordando el compromiso de poner en marcha el hospital de Tolosa.

Durante las manifestaciones que han recorrido las capitales vascas por la mañana y las concentraciones ante los centros de salud al mediodía, los sindicatos han reclamado a la consejera de Salud que se siente a negociar. “Osakidetza tiene que hacer una lectura de lo que alto y claro le está trasmitiendo el personal de Osakidetza, que queremos que se garanticen los derechos del personal y que se recupere la negociación colectiva”, ha señalado Amaia Mayor del sindicato SATSE. Por su parte, Esther Saavedra de ELA ha asegurado que los sindicatos se van a seguir movilizando si no hay respuesta del departamento y se sienta a negociar. Ha recordado Saavedra que hay un “bloqueo de la mesa sectorial. No hay contenidos”. “La situación es grave, necesitamos soluciones ya, y si no existen seguiremos con las movilizaciones”, indica. “Estamos asqueados. Defendamos la Sanidad pública. No están reestructurando, están desmantelando”, ha reivindicado LAB. De momento, la huelga continúa este viernes, con manifestaciones convocadas a mediodía en Bilbao, Donostia y Vitoria.