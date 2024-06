Urkullu alerta de que el “absentismo” de los trabajadores vascos lastra la economía

El lehendakari, Iñigo Urkullu, apura sus últimos días en el cargo. Este viernes, en Vitoria, ha clausurado la asamblea general anual de la patronal SEA-Empresas Alavesas. Y ha aprovechado su intervención para criticar -en un argumento que no es novedoso en sus doce años en Ajuria Enea- el elevado nivel de bajas entre los trabajadores vascos. “Es cierto. Euskadi lidera las tasas de absentismo en el Estado. En este indicador nos situamos cerca de la cabeza europea. No es para enorgullecernos. Es un dato que debemos revertir cuanto antes porque lastra nuestras posibilidades de competitividad y crecimiento. Es un reto compartido”, ha expuesto Urkullu, que ha recibido un pequeño homenaje de los empresarios alaveses como antes lo tuvo en Bizkaia y en Gipuzkoa. SEA-Empresas Alavesas le ha entregado una insignia de oro.

“Agradezco sinceramente este reconocimiento que recibo en nombre y representación del Gobierno y las instituciones vascas”, ha manifestado también. Y ha agregado: “Lo interpreto como un aval al modelo de colaboración público-privada que hemos compartido. Un modelo que se ha demostrado eficaz y que debemos seguir mejorando y desarrollando juntas y juntos. El progreso de un país demanda colaboración y no es posible sin un tejido económico e industrial fuerte y diversificado. Ese tejido productivo no puede ser estanco. Debemos contribuir a su permanente adecuación, renovación, innovación. Es la mejora continua”, ha agregado.

Se da la circunstancia de que también SEA ha procedido a un relevo en su cúpula. Pascal Gómez, visiblemente emocionado, deja la presidencia. En su caso ha ocupado el cargo durante catorce años. La asamblea ya ha elegido una nueva junta directiva y será este órgano el que elija ahora entre sus miembros el nuevo liderazgo de la organización, que ha llenado en su encuentro anual el auditorio del edificio de Kutxabank en Salburua, que actualmente es también la sede de la Universidad privada Euneiz.

Gómez también ha realizado una dura crítica contra el absentismo. Ha asegurado que hasta ahora todas las crisis eran exógenas. Pero la actual, a su criterio, tiene su origen en los trabajadores de oficinas, fábricas y comercios. “Las empresas no pueden sobrevivir cuando esta mañana 14.500 personas se han ausentado en Álava de su puesto de trabajo. Esto no puede seguir así. Esto tiene un nombre propio, 'absentismo', y uno de sus posibles apellidos es, 'falta de valores'”, ha manifestado. No ha dado datos específicos de qué posible porcentaje de esas bajas serían fraudulentas, como ha sugerido. En todo caso, ha querido poner en valor las “buenas noticias”. Ha recordado que, cuando llegó al cargo, el paro estaba en el 20%. También ha anunciado que es ya inminente el estreno de la nueva sede de SEA-Empresas Alavesas.

“Casi pleno empleo”

El diputado general de Álava, Ramiro González, le ha aplaudido por su “dedicación al fortalecimiento de la empresa alavesa”. “Asumió la presidencia cuando todavía era un riesgo ser empresario”, ha señalado en referencia a que ETA continuaba activa entonces. González ha aprovechado también su intervención para hacer una panorámica de la economía alavesa. Y se ha felicitado por los indicadores macro: “Tenemos una situación casi de pleno empleo”. Pero ha advertido de algunas debilidades como la “muy agresiva” oferta de suelo por parte de los territorios “vecinos” mientras Álava está limitada o el retraso en la llegada de la alta velocidad ferroviaria.

En el acto de SEA-Empresas Alavesas han participado también la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, consejera en funciones Arantxa Tapia, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y otras autoridades locales, así como Confebask, Adegi y Cebek, las patronales vasca, guipuzcoana y vizcaína, respetivamente. El empresario Jorge Fernández ha ofrecido a los asistentes una ponencia sobre las repercusiones de la inteligencia artificial generativa en el día a día de los centros de trabajo. No ha dejado lugar a la duda: habrá profesiones que desaparecerán sí o sí con estos cambios tecnológicos. Como ejemplos concretos ha explicado que hay aplicativos que graban ya todas las llamadas telefónicas de personas y empresas para transcribirlas y traducirlas al instante. O que escuchan y leen todos los contenidos de todos los medios de comunicación en busca de vulneraciones de derechos de autor. Asimismo, ha sido galardonado por su “compromiso empresarial” Fernando Salamero, bodeguero de Elciego (Marqués de Riscal), representante del Grupo Rioja y que ha ocupado la presidencia de toda la denominación de origen de Rioja (ahora es vicepresidente).