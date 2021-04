Urkullu defiende que, con MásMóvil, Euskaltel podrá "jugar en la división de honor" del mercado de las telecomunicaciones

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido en que el Gobierno vasco va a trabajar con los nuevos accionistas de Euskaltel, ya que cuentan con "un compromiso de cinco años de arraigo, muchos años para trabajar y conseguir darles continuidad", y ha advertido de que la firma vasca "por sí sola, tenía dificultades para acceder a las inversiones necesarias en el escenario 5G", por lo que, junto a MásMóvil, "tiene posibilidades de jugar en la división de honor" del mercado europeo del sector de las telecomunicaciones, lo que "será positivo para Euskadi". En el pleno de control que está celebrando la Cámara vasca, Urkullu ha contestado a una interpelación de EH Bildu y a una pregunta de PP+Cs sobre la OPA de MásMóvil sobre Euskaltel, según recoge Europa Press.

Urkullu ha defendido que "Euskaltel no desaparece" y ha insistido en que el Gobierno vasco va a trabajar con los nuevos accionistas, ya que cuentan con "un compromiso de cinco años de arraigo, muchos años para trabajar y conseguir darles continuidad". En este sentido, ha advertido a EH Bildu que "el arraigo no se impone, no se consigue en términos de capital o de controles públicos", sino que "se garantiza desde la perspectiva pública, creando un ecosistema científico, tecnológico y empresarial que sea atractivo para la inversión". "Se consigue desarrollando proyectos conjuntos con el sector privado; se consigue consolidando un mercado local que sea un eslabón clave en los resultados y el potencial de las empresas instaladas en Euskadi. Y tenemos muchos ejemplos de multinacionales que llevan años en Euskadi y siguen apostando por este país", ha asegurado.

Urkullu ha afirmado que, "en este espíritu de colaboración", el Gobierno vasco se va a "encontrar con MásMóvil-Euskaltel". "Estoy convencido y nos vamos a encontrar porque nos queremos encontrar", ha insistido antes de subrayar que "MásMóvil es una compañía industrial que ha garantizado que Euskaltel seguirá siendo una sociedad diferenciada, con marca propia, con domicilio social y con residencia fiscal en Euskadi". El lehendakari ha señalado que Euskadi tiene una "apuesta decidida" por la transición digital, el despliegue de las redes 5G, la inteligencia artificial y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones aplicadas a la industria 4.0, la salud personalizada o el medio ambiente.

Además, ha citado el informe de competitividad de Orkestra para 2020 que sitúa a Euskadi en el séptimo puesto del índice europeo de digitalización, "casi diez puntos por encima de la media europea" y ha citado el "compromiso digital" del Gobierno vasco recogido en el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. "Hemos aprobado la Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025, y vamos a invertir 1.400 millones de euros; vamos a reforzar el Basque Cibersecurity Center, el Observatorio Vasco Banda Ancha Ultrarrápida y el servicio Metaposta; nuestro programa recoge el compromiso del Basque Artificial Intelligence Center. Esa es nuestra apuesta por un ecosistema atractivo para la empresa, la industria y la inversión", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo va a "seguir trabajando para que los fondos de las entidades de previsión y los inversores vascos participen en las empresas del país para fortalecer su arraigo", también con Kutxabank, "atendiendo siempre al marco regulatorio que condiciona sus inversiones desde 2009". "Estamos abiertos a la nueva economía con realismo, con inversiones y proyectos compartidos y estamos comprometidos con situar a Euskadi en un puesto de cabeza en la transformación digital. Esta es la inversión que hace el Gobierno vasco; esta es la vía para favorecer el arraigo de las empresas y la atracción de inversión", ha explicado. El lehendakari ha recordado que el pasado año Euskadi registró un incremento del 163% de la inversión extranjera y ha recordado que el sector de telecomunicaciones es "abierto y global", donde las inversiones son "multimillonarias, y la competencia de las grandes empresas norteamericanas y chinas va a crecer".

"Ante esta realidad, la Unión Europea aboga por un mercado unificado de las telecomunicaciones. Esto va a exigir músculo tecnológico y financiero, así como reducir la atomización empresarial actual; hoy ya asistimos a anuncios de fusión entre Telefónica, O2, y Virgin por ejemplo", ha citado. Ante esta situación, cree que es necesario "formar parte de actores relevantes en el mercado europeo" porque Euskadi quiere "jugar en esa liga; no en la primera división, sino en la división de honor".

"Desaparición de Euskaltel como empresa vasca"

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha acusado al Gobierno vasco de ser "responsable de la desaparición de Euskaltel como empresa vasca" y "de la desaparición de Euskaltel como empresa independiente, porque en estos momentos Euskaltel es simple y llanamente una filial de una empresa española". Asimismo, ha denunciado que MásMovil pertenece a fondos de inversión estadounidenses, por lo que ha criticado que "de ser una empresa vasca de Euskal Herria, Euskaltel va a ser una empresa radicada en el paraíso fiscal de Jersey".

"Esa es la realidad, ni arraigo ni sinergias, ni empresas vascas ni red de fibra, porque la red de fibra se ha perdido con el resto de la empresa, la red de fibra iba dentro, y es verdad que ahora probablemente incluso esa red de fibra se venda para precisamente financiar esta operación especulativa", ha criticado. Asimismo, ha criticado que el Gobierno vasco "diga ahora es imposible dar el 5G si no se está en MásMóvil" y defienda que "Euskaltel era una empresa demasiado pequeña para competir en un mundo globalizado". "Es un mensaje preocupante para un país que basa su tejido productivo en las pequeñas y medianas empresas", ha señalado.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio, por su parte, cree que la operación de Euskaltel ha demostrado "cierta debilidad del Gobierno vasco en asuntos económicos importantes". "La OPA de MásMóvil para hacerse con Euskaltel ha sido la constatación del proceso de concentración en el que se mueve el sector, pero también ha puesto de manifiesto los riesgos del debilitamiento de nuestra economía", ha defendido. Barrio ha mostrado su "preocupación por la repercusión económica de esta operación" y ha citado la decisión del Gobierno vasco de crear sociedades para gestionar fondos como Finkatuz para subrayar que "da la sensación de que el Gobierno está preocupado con lo ocurrido por la absorción de Euskaltel y quiere reaccionar, al menos, aparentemente".