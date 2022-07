Urkullu no se siente “desgastado” y exhibe gestión económica dos años después de ganar las elecciones

“Yo no convivo con un lehendakari desgastado, convivo con un lehendakari exigente”, ha querido dejar claro el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, preguntado por el balance de la acción de Gobierno dos años después de las elecciones autonómicas, que dotaron de mayoría absoluta a PNV y PSE-EE aunque con una abstención próxima al 50%. El propio Gobierno -que asegura no ser “autocomplaciente”- indica como retos no cumplidos una subida de la tasa de la natalidad un 10%, un incremento de la esperanza de vida y una cuota del 20% en energía renovable y lamenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acumule retrasos en las prometidas transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Pero destaca que el grueso de las iniciativas del programa están en marcha y, de la mano de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha tratado de exhibir la capacidad de reacción en forma de medidas de choque para contener la crisis económica.

Ha asegurado Zupiria que el lehendakari ha trasladado este martes a todo su gabinete en la reunión semanal del Consejo de Gobierno la necesidad de “exigencia”. Sin embargo, ha subrayado que “ocho de cada diez iniciativas” comprometidas al inicio de la legislatura están “en marcha” y 30 de 36 leyes “aprobadas o encauzadas”. A su lado, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha querido hacer ver que quien no está cumpliendo sus compromisos es el Ejecutivo central en materia de desarrollo estatutario. Ha enfatizado que el autogobierno “no es algo negociable” y ha empleado el verbo “exigir” para que se vayan cerrando las transferencias pendientes desde 1979, si bien en los últimos meses han cristalizado tanto Prisiones como el IMV, entre otras.

Garamendi ha insistido en que el propio Gobierno autonómico ha enviado 'motu proprio' algunas propuestas para avanzar, como en el caso de los servicios de Cercanías de Renfe. No obstante, la mayor preocupación -al menos en la parte del PNV de este gabinete- pasa por que entienden que en una de las últimas materias objeto de análisis, la de Salvamento Marítimo, el Estado estaría haciendo una interpretación restrictiva de la autonomía vasca. No es un elemento menor, ya que en otros asuntos como los aeropuertos pueden surgir diferencias de calado. La competencia vasca se limita a infraestructuras que no sean de “interés general” y, hasta la fecha, las tres terminales vascas lo son, por lo que en la interpretación más restrictiva habría nada que ceder a la comunidad autónoma. En el caso de Catalunya, la Generalitat gestiona instalaciones de menor importancia y las grandes, como el de El Prat de Barcelona, ahora llamado Josep Tarradellas, siguen en manos de Aena.

Con todo, tras la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria, la gestión económica ha adquirido gran relevancia. Así lo ha querido hacer ver este martes la consejera Tapia, que ha presentado una nueva línea de 20 millones de euros para “dotar de liquidez a las empresas para preservar su viabilidad y continuidad a largo plazo”. También ha explicado que pronto activará una partida complementaria de 5 millones de euros para apoyar a empresas con consumo intensivo de gas afectadas por su carestía. La consejera ha señalado que se han activado recursos con un monto superior a 600 millones. Ha citado como ejemplo especialmente efectivo el programa Bilakatu, de 25 millones y reforzado con otros 27 para ayudar a 134 proyectos y “apalancar” 343 millones en inversiones, al tiempo que ha subrayado iniciativas de apoyo a sectores como la ganadería -para la adquisición de piensos, por ejemplo- o la pesca -para el gasóleo de los barcos-.

Tapia ha mencionado igualmente, aunque en esta ocasión sin cifras o detalles, que “desde el momento en que se produjo la invasión” de Rusia en Ucrania han aparecido “casos flagrantes” de empresas que no han podido completar contratos o entregar maquinaria o recuperar avales en ambos países. También ha afectado a “proveedores en cascada”. “Me va a permitir ser lo más discreta posible”, ha respondido cuando se le ha emplazado a que ofreciera más precisiones. En todo caso, ha garantizado que el Ejecutivo, a través de la sociedad Basque Trade and Investment, analiza una por una estas contingencias.