Urkullu pide un pacto territorial para reinterpretar la Constitución sin necesidad de modificarla

El lehendakari, Iñigo Urkullu, plantea un nuevo acuerdo en el marco de la constitución que ayude a resolver los problemas territoriales que arrastra España. Así lo ha defendido en un texto publicado por El País, donde aboga por la búsqueda de un pacto de los territorios con el Estado que resuelva aquello donde falló la Constitución de 1978, sin necesidad de tener que reformarla. “Ahora se abre una nueva oportunidad y puede ser el momento de dar nuevos pasos”, defiende el lehendakari.

“¿Por qué en un Estado sólo puede haber una nación? y ¿por qué el Estado español no puede ser plurinacional, como lo fue en la práctica hasta el siglo XVIII?”. Con estas dos preguntas, Urkullu inicia una tribuna en la que defiende la necesidad de un pacto territorial en España, que una también a Euskadi con Galicia o Cataluña en sus reivindicaciones, sin necesidad de abordar una reforma en profundidad de la Constitución.

A su parecer, es viable afrontar este reto dentro del marco constitucional, abogando una “reinterpretación” del texto. Por ello, aboga por convocar una “convención constitucional” para pactar una interpretación “sobre aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión ”territorial“”. “Las elecciones generales del pasado 23 de julio ratificaron la diversidad y pluralidad en el Estado”, defiende Urkullu para justificar que este es el momento de abordar este cambio.

“Nuestra voluntad sigue siendo el acuerdo y el pacto. Es obvio que el pacto no se le puede imponer al Estado”, defiende Urkullu en su tribuna. “No queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad”, añade. “Debemos ser capaces de seguir avanzando, con contenidos acordes con los nuevos tiempos, entendiendo el acuerdo, sea parcial o integral, como un pacto o concierto bilateral con el Estado”, aboga Urkullu.

Urkullu aboga por la figura de la “convención constitucional”, una herramienta de la política anglosajona que considera que no hay “impedimento expreso” en nuestro caso. No se trata, explica Urkullu, de abordar la generalidad de la Constitución, sino únicamente aquellos puntos limitados a la cuestión territorial. “No sería una fórmula mágica ni un camino expedito, pero podría abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro”, apunta.

En este contexto, Urkullu aboga por incluir en este pacto principios como el “cumplimiento íntegro” de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, o la capacidad para decidir “pactada”. El lehendakari sugiera firmar primero un acuerdo preliminar con las bases para la convocatoria y el desarrollo de la convención con estos principios. Tras ello, celebrar esa convención “en el plazo de un año” con el fin de analizar “el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución”, “el autogobierno de las comunidades de raíz foral” o, incluso, “el autogobierno de las nacionalidades históricas”.

Para Urkullu, esta propuesta podría constituir “una forma flexible y creativa” de plantear una solución a la “actual encrucijada política”. “Una propuesta para pactar una interpretación constitucional específica que, sin necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo nacional del autogobierno de Euskadi y, en su caso, también de Navarra y el resto de comunidades históricas”, zanja Urkullu.