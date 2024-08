Vitoria cierra su centenario Teatro Principal para darle una quinta vida con una reforma integral

La versión en castellano de la comedia 'Nunca he estado en Dublín', que cuenta la historia de Elena, una joven vasca que regresa de Londres con su nueva novia irlandesa, Cindy, cerrará este viernes a partir de las 19.30 horas la programación de teatro de las fiestas de La Blanca. Pero cuando, pasadas las 21.00 horas, se baje el telón se habrá cerrado también una época. El Teatro Principal de Vitoria quedará clausurado durante unos dos años y medio para proceder a su reforma integral. A partir de 2027, el único coliseo antiguo que pervive en la ciudad y que además tiene la catalogación de monumento desde 1999, iniciará su quinta vida. “Vamos a tener el honor de cerrar el teatro”, ha manifestado la protagonista de la obra, la actriz Aitziber Garmendia, en 'Noticias de Álava'.

El Ayuntamiento, que es dueño del espacio desde hace casi cuatro décadas, promete un nuevo teatro de referencia más cómodo, moderno y accesible que preserve, eso sí, su valor patrimonial. “Tenemos un equipamiento del siglo XIX y necesitamos espectáculos del siglo XXI”, llegó a decir en Radio Vitoria Marta Monfort, responsable de la red municipal de teatros de Vitoria. Las obras tuvieron inicialmente un coste estimado de 12 millones de euros abonados en un 30% por las arcas locales, en otro 30% por la Diputación y en un 40% por el Gobierno vasco, según se informó en 2023, pero finalmente se han adjudicado por unos 11,2 millones, según se puntualizó en junio. Implicarán, eso sí, la reducción del aforo de los 984 asientos actuales a unos 850, similar al Victoria Eugenia de Donostia, el gran espejo al que mira Vitoria.

El Teatro Principal está ubicado en la calle de San Prudencio de Vitoria. No es casualidad. Desde finales del siglo XIX surgieron allí diferentes recintos en lo que fue el Broadway de la capital vasca, ya que llegó a estar lleno de neones. Donde ahora se mantienen los cines Florida se abrió en 1896 el Teatro Circo y allí se proyectó, ese mismo año, la primera película cinematográfica, 'Un baño de negros'. Ese espacio ha acogido también el Salón General, el Gran Cinema Albéniz o el Ideal Cinema. Al otro lado de la calle, junto a San Antonio, se levantó en 1925 el Teatro Príncipe, cuyo edificio y rótulos se mantienen aunque desde 1961 paso a llamarse Teatro Guridi (los ya cerrados Cines Guridi a partir de 1991). Era más grande que el Principal y competía con él en espectáculos y otros eventos. Y, finalmente, al lado del Principal se levantó en 1951 el Gran Cinema Vesa, clausurado en 1982 y que ahora es un edificio de oficinas llamado Ópera.

En 1914 se produjo en Vitoria el incendio del primer Teatro Principal. Se trataba del edificio que luego fue Banco de España y que ahora es el Memorial de víctimas del terrorismo. En una visita a la ciudad, el entonces jefe del Estado, el rey Alfonso XIII, y el presidente del Gobierno, Eduardo Dato, íntimamente ligado a la ciudad, constataron la necesidad de que la capital tuviera un “coliseo de comedias”. Se inició una suscripción popular para lo que se vino en llamar “Nuevo Teatro” y, de 100 en 100 pesetas, se llegó a recaudar la cantidad de 385.000 pesetas. En solares de la antigua Electra Vitoriana, frente al Teatro Circo, se erigió un teatro de estilo italiano dieciochesco. El 18 de diciembre de la 1918 a la hora 18 se inauguró el Nuevo Teatro con 'La corte de Napoleón', una gran ópera italiana. Vitoria colocaba su nuevo recinto “al lado de los mejores que en su categoría existen en la península”, describió la prensa, que contó también que el aforo estuvo “rebosante”.

Pero para nada tuvo un arranque exitoso. En 1928, con el Príncipe a pleno rendimiento, el Nuevo Teatro bajó la persiana. Hubo un proyecto para que pasara a manos de los jesuitas y que cambiase los placeres culturales por la vida religiosa. Sin embargo, una nueva iniciativa popular lo salvó. Se creó una entidad llamada Vitoriana de Espectáculos (VESA) que adquirió el recinto y lo reinauguró en 1931 con doble sesión, 'El último romántico' y 'La del soto del parral'.

Como VESA, que fue adquiriendo también el Príncipe y que incluso hoy gestiona el Florida, levantó al lado del Principal el Gran Cinema Vesa, procedió a una reforma integral del Nuevo Teatro, al que se le añadió un tercer piso en la fachada para igualarlo a su edificio contiguo. Era 1951 y el espacio fue rebautizado ya como Teatro Principal. La crisis de VESA en la década de 1980 llevó al cierre del Gran Cinema Vesa y a que el Ayuntamiento tuviera que comprar por 250 millones de pesetas el Teatro Principal. Ahí empezó su cuarta vida, como espacio público. Era 1992 y 'Cantes de ida y vuelta' fue la primera sesión. Se da la circunstancia de que entre 1976 y 1990 operó en el interior del recinto el Iris Salón, una sala de cine para proyecciones selectas. Arrancó con 'Amarcord' de Federico Fellini.

Ahora se anuncia una reforma integral. Será acometida por la empresa Tecsa-Ocisa. Evidentemente no es la más relevante de su historia, ya que lo fue la que le dio su dimensión actual en 1951 ampliando notablemente su altura. Sin embargo, sí implicará un “vaciado” total de su interior. Se van a desmontar hasta las lámparas de araña. Se renovará todo el patio de butacas. Habrá más accesibilidad y asientos más cómodos a cambio de perder algo de aforo. Se trabajará igualmente en camerinos, entrada y otros espacios.

Después de 'Nunca he estado en Dublín' no habrá nada especial. El Ayuntamiento consideró que hacerlo en fiestas de La Blanca no era el mejor momento, por lo que adelantó la fiesta de despedida al último espectáculo previo a estos días. Fue el 31 de julio con el concierto 'Udako oroimenak'. El Ayuntamiento lo definió como“ una celebración, un homenaje en cierto modo, a este edificio, a la ciudadanía y a los agentes culturales”. “Buscábamos un encuentro mágico en el escenario, que reuniera elementos e ingredientes importantes como que contara con artistas vascos, que tuviera una alta calidad, que fuera atractivo para todo tipo de públicos, y que fuera emocionante. Algo que marcará un momento memorable, no sólo para este edificio, si no para la cultura escénica de la ciudad y el público que siempre ha llenado con sus aplausos este teatro”, se explicó sobre una función dirigida por Fernando Vázquez con solitas como Iñigo Etxezarreta de ETS, Eñaut Elorrieta de Ken Zazpi o Josune Arakistain de Süne.

Vitoria ha explicado que se llevará el grueso de la programación en los próximos dos años y medio al teatro municipal Félix Petite, en el centro cívico de Ibaiondo, aunque se llevarán funciones a otros recintos también. Se han invertido 0,8 millones de euros en mejorar camerinos, almacenes y otros espacios del recinto de Ibaiondo para que pueda ser la gran referencia cultural de Vitoria en los próximos años. El personal del Teatro Principal ha grabado en vídeo su aspecto interior actual para que quede constancia para la posteridad.