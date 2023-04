Una complicada y a la vez apasionante década

elDiario.es ha sido testigo y reflejado en sus páginas digitales, durante sus diez años de vida, los profundos cambios que ha sufrido la sociedad a nivel global y que también han tenido su impacto aquí, en Álava. Pocos podían pensar en 2013 que hoy estaríamos preocupándonos por el impacto que la inteligencia artificial vaya a tener en nuestras vidas o que Euskadi fuese a albergar uno de los seis ordenadores cuánticos existentes en el mundo, por poner sólo dos ejemplos.

Hace diez años, estábamos saliendo de una crisis económica, cuyo efecto más notable era el desempleo, con un número muy importante de personas que no tenían posibilidad de trabajar. En nuestro Territorio, en Álava, vivíamos momentos de inestabilidad política y de debates interminables sobre cuestiones que parecía que nunca se iban a resolver como la central nuclear de Garoña, el aeropuerto de Foronda o la anómala situación de Treviño. Todo ello en un clima de crispación política, teniendo en cuenta además que ETA aún no se había disuelto y por lo tanto, no se había cerrado esa época negra que tanta sangre y dolor ha dejado en nuestro país.

Y a ese escenario me enfrenté cuando en el año 2015 fui investido diputado general de Álava por primera vez. Tenía entonces un objetivo claro: mejorar la situación del Territorio y la vida de las personas que vivimos en él utilizando el diálogo, el acuerdo y la estabilidad. Desde entonces, hemos desarrollado una forma de gobernar basada en la colaboración tanto interinstitucional como público-privada, que ha buscado además alejar a nuestro Territorio de debates estériles, propios del pasado, y avanzar hacia una estabilidad política que permitiera llevar adelante proyectos generadores de riqueza y capaces de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

"Hemos asistido también al nacimiento de una conciencia global sobre el peligro en el que se encuentra el planeta y la necesidad de actuar con urgencia, si queremos salvarlo. Álava está dando pasos firmes hacia la neutralidad en carbono"

Álava se ha convertido en un verdadero referente logístico, a través del impulso del eje Arasur-Júndiz-Foronda consiguiendo además que grandes empresas del sector se instalen entre nosotros y nosotras. Se ha reforzado también el sector industrial, especialmente la industria del automóvil a través de una política de colaboración público-privada, cuyo fruto más notable lo constituye el anuncio de grandes inversiones en el sector los próximos años, que garantizarán empleo de calidad en Álava, durante varias décadas.

Hemos asistido también al nacimiento de una conciencia global sobre el peligro en el que se encuentra el planeta y la necesidad de actuar con urgencia, si queremos salvarlo. Álava está dando pasos firmes hacia la neutralidad en carbono, a través del impulso de la generación de energías renovables y la imprescindible descarbonización de nuestra industria y nuestra movilidad.

Pero, por encima de todo, si hay algo que nadie podía prever y que además demostró nuestra alta vulnerabilidad, ha sido la pandemia. Nos hemos enfrentado a lo desconocido, sin 'libro de instrucciones', a nivel planetario. Ha sido duro pero también hemos obtenido algunas enseñanzas entre las que destaca la necesidad de poner el foco en los cuidados, especialmente hacia las personas más vulnerables y dependientes. Hemos avanzado hacia unos cuidados más centrados en las necesidades reales de las personas, más cercanos y humanos.

Por tanto, han sido diez años de cambios profundos, de crisis imprevisibles como las provocadas por la COVID-19 o la invasión de Ucrania; pero también han sido diez años en los que Álava ha avanzado en competitividad y en cohesión social, ha sido capaz de convertirse en un territorio cada vez más atractivo y capaz de atraer talento.

Hoy, en 2023, Álava mira al futuro y a los retos que éste supone. Las inversiones ya comprometidas, como la que corresponde a la ampliación de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz o la factoría Basquevolt deben suponer la garantía de un futuro en el que nuestro territorio vaya caminando hacia el pleno empleo de calidad. El objetivo final debe ser conseguir una sociedad más próspera, pero también más cohesionada.

Y en esta complicada y a la vez apasionante década, hemos contado con un medio de comunicación nuevo, con elDiario.es, en formato digital, que ha ampliado y, por lo tanto, ha enriquecido el arco periodístico del Territorio. La irrupción de la prensa digital ha supuesto una nueva forma de acercarse a la realidad, una atractiva ventana sobre lo que ocurre en nuestro país y en nuestro territorio. Más periodismo es más libertad. Estoy convencido de que elDiario.es nos va a acompañar a los alaveses y alavesas en el futuro y que va a ser testigo del desarrollo y pujanza de nuestro Territorio. Zorionak eta zorte on!