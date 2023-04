Diez años de periodismo, diez años de elDiario.es en Euskadi

elDiario.es cumple este mes de abril diez años en Euskadi. El acto de presentación tuvo lugar el 12 de abril de 2023 en la biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao, apenas unos meses después del nacimiento de la cabecera general en Madrid. Desde entonces, nuestro buscador arroja 109.366 de contenidos sobre Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Desde entonces, 63.969.729 páginas han sido consultadas. Confiamos en que, cuando leas estas líneas, sean ya más de 64 millones. Nuestra comunidad va creciendo, con 4.000 socios y socias. Tenemos más de 2.300 personas apuntadas en nuestro canal de Telegram; y son 11.300 los seguidores en Twitter, 5.200 en Facebook y casi 2.000 en Instagram, a los que prometemos cuidar mejor próximamente.

Hamar urte hauetan gertakari anitz ikusi izan ditugu. ETA armagabetu eta desagertu zen, adibidez. Zaldibarko zabortegia erori eta bi langile, Alberto Sololuze eta Joaquín Beltrán, hil ziren. 2020ko otsail horretan ere koronabirusa ailegatu zitzaigun. Politika arloan, ordea, 2023an emakumeek aurrerapausu handia emango dute eta, gutxienez, Gasteizen, Bizkaian eta Gipuzkoan boterea lortuko dute hurrengo hauteskundeen ondoren.

elDiario.es/Euskadi, como así nos llamamos ahora, es el primer medio de comunicación nativo digital en Euskadi tanto en audiencia como en influencia, compitiendo e incluso superando a algunas ediciones digitales de cabeceras tradicionales de papel. En estos años, hemos creado también un boletín semanal que se envía por correo electrónico a cerca de 1.700 suscriptores y editado también algunos productos especiales impresos. Socios y socias reciben las revistas de elDiario.es y en Euskadi hemos contribuido también con algunos monográficos, como el de nuestro quinto aniversario, el especial de Fighting Basques o la revista sobre la historia oculta de la calle de San Prudencio de Vitoria.

No fue casualidad su elección. Es aquí, en lo que fue el antiguo Teatro Príncipe, donde tenemos nuestra redacción central. Antes, compartimos un local en la calle de Manuel Iradier, junto al abandonado chalé de la familia Alfaro. Del formato inicial al actual media un abismo. Desde 2020 ofrecemos una imagen más moderna y que permite nuevos diseños y contenidos. Nuestros lectores acceden desde el móvil en un 80% y cuidamos que los contenidos lleguen allí con calidad y celeridad. Con nuestro canal de alertas de Telegram hemos informado antes que nadie de las restricciones que se iban aplicando en la pandemia, por ejemplo.

El coronavirus cambió la sociedad y cambió este periódico. Suele contar Ignacio Escolar, director de elDiario.es, que en unos pocos días se avanzó lo que en pura lógica habría costado años. Aquellos días de marzo de 2020 elDiario.es/Euskadi, a marchas forzadas, aprendió a implementar infografías sobre la evolución de la pandemia. Las seguimos actualizando todavía hoy, por cierto, y puedes consultarlas aquí. Aprendimos también a gestionar informaciones de última hora combinando rapidez por su transcendencia, rigor por su importancia y contexto. Aprendimos a hacer el único registro de defunciones en todas y cada una de las residencias de ancianos.

Como verás, nuestras audiencias se dispararon en 2020. Es algo generalizado en todos los medios de comunicación. En Euskadi sostuvimos en 2021 ese pulso informativo también. En 2022 y 2023 hemos retornado a cierta normalidad, aunque varios escalones por encima de lo que éramos antes de 2019. Nuestro reto es seguir avanzando.

La vigilancia de la gestión pública -en particular en materia de Educación, Sanidad, RGI, Vivienda o pensiones- y las informaciones judiciales han constituido otra seña de identidad. En estas páginas (virtuales) leíste las primeras denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza el 1 de junio de 2018, el mismo día que España veía cómo prosperaba la primera moción de censura de su historia democrática y Pedro Sánchez relevaba a Mariano Rajoy. Toda la cúpula política de la Sanidad vasca, incluido el entonces consejero Jon Darpón, fueron dejando sus cargos en los meses posteriores. En estos días habrás leído novedades en torno al final del 'caso De Miguel' también. Es el mayor de corrupción que hemos conocido en Euskadi y sus principales protagonistas están en puertas de entrar en prisión. elDiario.es/Euskadi es el único medio que accedió al sumario judicial íntegro. Aquí tienes toda la cobertura.

Estamos en el Parlamento Vasco y en las instituciones. Muchas veces somos el único medio escrito -digital o impreso- en participar en ruedas de prensa de relevancia en Lehendaritza. Nos gustaría ser más grandes para llegar a más sitios.

Pero tenemos también el foco editorial iluminando zonas oscuras en materia de igualdad, feminismos y derechos sociales. Cubrimos manifestaciones, hacemos seguimiento de huelgas, protestas y movilizaciones y escuchamos a víctimas de abusos sexuales -también en el ámbito de la Iglesia católica, como el caso de Gaztelueta-. Entrevistamos a muchas mujeres -de hecho, hemos creado la sección 'Referentes en femenino'-, aprendemos de las demandas de los menores trans o de los mayores homosexuales y mostramos en imágenes, allá por 2018, cómo Francia practicaba devoluciones en caliente en la frontera de Irún y Hendaya y cómo había ciudadanos africanos durmiendo en la calle en la estación irunesa.

Nos gusta la cultura. Te ofrecemos crónicas de conciertos -desde Hertzainak a Pet Shop Boys pasando por opciones más clásicas- y leemos libros, en euskera y en castellano. Visitamos exposiciones e indagamos en archivos. En esta década hemos mirado papeles de la CIA y del FBI -sí, y hay mucha documentación sobre vascos de libre acceso, cosa que no ocurre con igual facilidad en España-, de los fascistas de Italia y de los nazis alemanas, que tuvieron un papel relevantísimo en la sublevación franquista y en crímenes como el bombardeo de Gernika, o de nuestros pueblos y ciudades. Gracias a ello hemos descubierto acontecimientos históricos y lo seguiremos haciendo.

Y nos encanta 'Andar en bici', nuestra sección impulsada por Ángel Toña dedicada al ciclismo y a la movilidad que tiene en 2023 un año clave con motivo de la salida del Tour de Francia. Puedes encontrarla también en los quioscos.

Mil disculpas por nuestros errores, que son habituales y diarios, por desgracia. Son, desde luego, muchos más de los que nos gustaría admitir, aunque tenemos en nuestros lectores y seguidores una gran red de vigilantes. Es nuestra intención seguir mejorando en calidad periodística y también fotográfica. El salto visual en los últimos años es muy evidente. Pero nos queda mucho margen aún, somos conscientes de ello.

Agradecemos, por supuesto, el trabajo de todas las personas que han participado en este proyecto desde 2013 como trabajadores de la empresa, desde quienes escriben hasta quienes ponen tuits, pasando por el equipo de administración y gestión. No nos olvidamos de los que han realizado prácticas aquí, estudiantes de la UPV/EHU y de la Universidad de Deusto. También hacemos partícipes de esta celebración a nuestros colaboradores, columnistas y patrocinadores, así como a nuestros accionistas. elDiario.es/Euskadi no sería tampoco lo mismo sin la redacción central de Madrid, en particular sin el desconocido trabajo del equipo de coordinación (la “mesa”, en el argot interno). Gracias, igualmente, a las otras ediciones de elDiario.es. Y mil gracias, desde luego, a ese ejército de informadores -muchos de ellos anónimos- que nos dais titulares cada día.

Egun, elDiario.es-ek Euskadi Irratian, Radio Euskadin, Radio Vitorian, ETBn edo Hamaika Telebistan parte hartzen du. SER, Cope, RNE eta beste hainbat hedabideetan ere gure kazetariek agerraldiak egin dituzte. Ekitaldiak antolatu ditugu. Pedro Sánchezek gure lehendabiziko 'podcast'-ak eskaini dizkigu eta zinema aretoeetan ere gure berri eman dugu. Liburu bat ere idatzi dugu!

Celebramos el décimo aniversario con una portada especial. No pretende ser un resumen de todo lo acontecido en diez años. Si quieres profundizar más, desde 2020 editamos cada fin de año un anuario muy completo. Aquí tienes el enlace de 2020 y también los de 2021 y 2022. Es más una recopilación de las grandes historias y de los grandes protagonistas. Escriben también Igor Marín, Aitor Güenaga y Eduardo Azumendi, responsables de la edición en sus primeros años. Y contamos con cartas del lehendakari, Iñigo Urkullu, de la vicelehendakari, Idoia Mendia, del diputado general de Álava, Ramiro González, de la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, y del presidentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Eskerrik asko eta zorionak!