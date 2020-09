Cáceres prohíbe cualquier fiesta o evento con motivo de las novatadas

Cáceres pondrá en marcha un dispositivo especial en el inicio del curso universitario para evitar la celebración de botellones y eventos con aglomeraciones debido a las novatadas, por lo que el Ayuntamiento no autorizará ningún evento festivo de esta índole.

El portavoz del Gobierno de Cáceres, Andrés Licerán, ha explicado que se estará muy encima de este tema porque no podemos flexibilizar ni saltarnos las recomendaciones sanitarias" y ha especificado que no se permitirá permitirá ningún festejo de este tipo en la terraza de verano del recinto hípico, tras haber detectado la promoción de una fiesta a través de redes sociales.

No obstante, los promotores de la terraza del hípico han comunicado al Ayuntamiento "que esa promoción no ha partido de ellos, y que no van a organizar ningún evento relacionado con las novatadas". Igualmente, ha recordado que este espacio cuenta con un aforo de más de 500 personas, por lo que la inspección la realiza Salud Pública, no el Ayuntamiento.

En cualquier caso, ese dispositivo policial especial vigilará que no se produzcan aglomeraciones de universitarios, ni botellones en el entorno del recinto hípico.

Ha insistido en que a la terraza del hípico se le concedió licencia municipal con la prerrogativa de clausurarla "en el momento en el que detectemos que se saltan cualquier medida sanitaria".

Además, el portavoz ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad" de los jóvenes para que entiendan que "este año las condiciones son muy especiales" y que se "debe evitar la propagación del coronavirus".

La bienvenida a los nuevos alumnos universitarios tendrá que ser diferente, "más displicente que otros años", ha manifestado.