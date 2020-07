La Comunidad no plantea nuevas medidas frente al covid porque los brotes son ‘diferentes’ a los de otras regiones

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José María Vergeles, ha señalado que no parece necesario que Extremadura adopte nuevas medidas frente al COVID-19, de momento, porque los brotes no son como los de otras comunidades autónomas. Aclara que aquí son importados o de comidas familiares y no de temporeros o de ocio nocturno.

"Lo que hay que hacer es estar encima de los brotes, ser muy ágiles y muy contundentes", ha indicado en una rueda de prensa para presentar las obras y reformas previstas en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Brote de Don Benito

Las pruebas PCR a todos los miembros de la Banda Municipal de Música de Don Benito han dado negativo. Además, el brote importado del Algarve portugués en esta localidad está "estable" y esperan acotarlo para que no haya ningún problema, por lo que cuando conozcan los datos de este miércoles verán qué se puede hacer.

Una vez conocidos estos casos se han prohibido las visitas a las residencias de mayores de Don Benito y Villanueva de la Serena porque así está recogido en el Plan de Respuesta Inmediata.

Cierre de casos

Por otro lado ha anunciado que es probable que este miércoles se dé por cerrado uno de los brotes de Badajoz porque tenía muy pocos casos en seguimiento y, por tanto, quedarían activos siete de los diez rebrotes que se produjeron en la ciudad.

La evolución de la pandemia en la ciudad es ‘descendente’, ya que ha recordado que empezaron con diez brotes y seguían a cerca de un millar de personas, mientras que ahora llevan el seguimiento de más de 300, algo que ha calificado de "aceptable".

"Es un gesto de logro colectivo, no todo se lo achaco al SES, que tiene mucha importancia, si no que la sociedad se lo ha tomado en serio", ha agregado.

Pacientes en la UCI

El consejero ha hablado también de los pacientes que están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y ha explicado que sigue crítica la anciana que está en el hospital de Plasencia, mientras que la chica ingresada en la UCI de Badajoz se ha extubado y parece que evoluciona favorablemente.

Además, este martes por la tarde se ingresó a otra persona en la UCI, también en Badajoz, porque necesitaba un soporte mayor al que tenía en planta, según ha explicado Vergeles.