Arrimadas cree Cs serán el que decida el próximo Gobierno de Extremadura

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, se ha mostrado convencida este viernes de que el próximo ejecutivo extremeño se decantará por Ciudadanos, pues su formación "será decisiva para el próximo gobierno de Extremadura".

Preguntada en Badajoz, durante un desayuno informativo de El Periódico de Extremadura, por la enmienda de totalidad conjunta presentada por PP y Cs a los presupuestos de Extremadura para 2022, ha afirmado que su partido "no presenta enmiendas a la totalidad siempre por defecto" pero tampoco regala "aprobados".

"Si los presupuestos no son buenos y si no se negocian partidas óptimas no se pueden aprobar cuentas de gobiernos que no son los nuestros", ha afirmado. No obstante, ha asegurado que Cs siempre tendrá la intención "de sentarse y mejorar y conseguir cosas buenas".

En este sentido, ha argumentado que el voto favorable de Ciudadanos "siempre es a cambio de partidas óptimas conseguidas". "No serán nuestros presupuestos, no serán perfectos, pero es importante ser útil, pues mientras se está en la oposición también se cobra un sueldo, la oposición no es una sala de espera hasta que te toca gobernar", ha añadido.

Política catalana

Por otra parte, Inés Arrimadas ha considerado que el crecimiento del país durante las últimas décadas "no se ha hecho en igualdad de condiciones en todos los territorios", pues ha habido "pocos" pactos de Estado en España, y ha echado en falta por ejemplo un plan de infraestructuras que "mire donde éstas hacen falta, y no vaya a pagar favores políticos".

En su opinión, en España "se han permitido cosas en los últimos 40 años que en ningún otro país de nuestro entorno se podrían permitir", de modo que los extremeños "han sido testigos de muchos comentarios intolerables" vertidos desde el Parlamento de Cataluña.

En este sentido ha recordado la campaña de un responsable de Iniciativa per Catalunya para apadrinar a un extremeño o las declaraciones de la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert en relación a que "Extremadura no quería asumir competencias pues suponía mucho trabajo". "Partidos y personas que han vertido estos comentarios, que serían intolerables en cualquier otro país de nuestro entorno, han determinado la política española", ha dicho.

A su juicio, es un asunto en el que hay que poner el acento porque tiene consecuencias, ya que "cuando alguien no cree en la igualdad de los españoles, se considera superior y ni tan siquiera piensa que forma parte del país, decide sobre el futuro de España, pasan las cosas que pasan".