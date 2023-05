Debate de los 10 candidatos a la Junta, este miércoles en Canal Extremadura TV

Canal Extremadura TV emitirá este miércoles a partir de las nueve y media de la noche en directo un debate electoral con los 10 candidatos que otras tantas formaciones políticas presentan a los comicios del próximo domingo 28 de mayo.

Son tres formaciones y tres candidatos más que hace cuatro años, un sistema, debate abierto a todos, que ya se inició en 2015.

El programa se realiza desde el palacio de congresos de Mérida conducido por el periodista del Canal Manu Pérez, pero con la participación también, como ocurrió en la anterior ocasión, de periodistas de los principales medios de comunicación de la región.

Vara se ha pronunciado sobre este intercambio de propuestas políticas y defendido el modelo de debate, abierto a todos y no solo a los que obtuvieron diputados hace cuatro años, ya que “no tiene razón de ser” que no participen en él partidos que pueden obtener representación parlamentaria y que hasta ahora no la han tenido.

Este modelo de debate ya lo puso en marcha el PP en 2015, se ha mantenido y se ha preguntado “quién le dice a los que no tienen representación parlamentaria ahora que no estén en debate”.

A juicio, de ser así, se los “victimiza” además de “no tener razón de ser” porque “hay algunos que no están ahora pero van a estar luego que no lo entenderían”.

En cualquier caso no le importa que sea una debate a 12 a 6 o a 4, pues “es el canal público el que ha tomado la decisión”.

Cara a cara con Guardiola

Al ser preguntado por qué no ha querido un debate a dos con la líder del PP María Guardiola, se ha preguntado “qué razón hay” pues “en una política con tantos partidos, hurtar del debate a los que nos sean los dos primeros no me parece razonable”, añadía en una entrevista en el programa “Herrera en COPE”,

Sobre las encuestas publicada hasta el momento, la del elDiario.es Extremadura y posteriormente CIS, El Periódico Extremadura y Hoy, ha manifestado que su experiencia le dice que el PSOE saca mejores resultados que los proyectados, y que va a seguir trasladando a la ciudadanía que permita “que aquel que gane pueda gobernar y con estabilidad política”.

Y respecto a un posible pacto con Unidas por Extremadura en caso de perder la mayoría absoluta, ha apuntado: “Ya veremos qué ocurre a partir de las elecciones”.

En relación a la propuesta del PP de que gobierne la lista más votada, ha opinado que sería lo “ideal” pero ha matizado que en un sistema en el que los ciudadanos no eligen directamente al presidente, como ocurre en España, ese planteamiento “no responde a la realidad”.

“Creo que sería bueno que algún día cambiáramos las leyes para que fuera una realidad”, pero aplicarlo a día de hoy, cuando el presidente es elegidos por los diputados, no tiene sentido según él.

Ha criticado además a los populares por defender esta propuesta según los territorios en los que les es beneficioso y ha recordado, al respecto, que el alcalde de Badajoz y candidato del PP a la Alcaldía, Ignacio Gragera, fue la tercera fuerza más votada cuando concurrió a las elecciones de 2019 por Cs y ahora está gobernando.