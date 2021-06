Fernández Vara sobre la manifestación de Colón: “La bandera pertenece a todos, no es solo suya”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este lunes sentirse "muy lejos" de quienes se quieran quedar con un "trozo" de España y de quienes se la quieren quedar entera, "como parecía que ocurría" el domingo.

De este modo se ha referido, a preguntas de los medios, a la concentración contra los posibles indultos a los líderes del procés celebrada este pasado domingo en la plaza de Colón de Madrid. "Echo mucho en falta en estos momentos en nuestro país la moderación", ha subrayado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa en Mérida, donde ha considerado que los extremos "no son buenos compañeros de viaje en ningún caso".

En esta línea, ha argumentado que las palabras "robar" y "traición" son términos extremos de aquellos que no entienden el país en el que vive porque, a su juicio, "lo de ayer no representaba a la España real", primero porque la bandera que ondeaban "no solo es suya, sino que nos pertenece a todos", y segundo porque "no todo es blanco o negro en la vida, hay muchos matices".

Por ello, ha considerado que obligar a que la ciudadanía se tenga que posicionar continuamente con un sí o un no sobre realidades complejas le hace estar "muy alejado de esas posiciones, igual que la de aquellos que interpretan la soberanía nacional en clave territorial".

"España es constitucionalmente indivisible, por tanto dentro de la Constitución cabe todo, fuera de la constitución no cabe nada", ha recalcado.

Respecto a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que preguntó al Gobierno si "va a hacer cómplice al rey", que tendrá que firmar los indultos, de una "acción ilegal", Fernández Vara ha preferido no pronunciarse.

"Creo que pudo ser un desliz, pero no voy a enjuiciar" porque "no lo hago nunca con otros presidentes", ha expresado.