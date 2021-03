Fernández Vara recuerda que a Extremadura casi "se nos fusila" por la precaución con las vacunas

Extremadura mantiene el "principio de precaución" a la hora de proceder a las vacunaciones contra la COVID-19 con el preparado de AstraZeneca,, ha afirmado este martes el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ha recordado que a la región "casi se nos fusila al amanecer" por tener tanta precaución.

Extremadura ha acordado suspender "cautelarmente y de forma provisional" la vacunación con AstraZeneca hasta conocer el informe de los expertos de la Agencia Europea del Medicamento sobre una posible relación con "trombos cerebrales" y ha recomendado a los ya vacunados "autovigilancia" ante la posible aparición de síntomas.

Fernández Vara ha subrayado que "el riego cero no existe" pero que la intención es acercarse a él en tanto se pronuncian la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente extremeño dijo en enero que la lentitud con la que se había iniciado el proceso de vacunación contra la COVID-19 en las residencias de mayores de la región se debía al principio de prudencia. "Esta vacuna se ha aprobado en un tiempo excepcionalmente corto y era necesario mantener la prudencia para ver cómo reaccionaban los primeros vacunados", explicó.

Pero este argumento causó una tormenta política y mediática al poner en duda la seguridad de los antídotos que ya contaban con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y también se estaban usando en varios países.

Posteriormente, Fernández Vara aseguró que no tenía ninguna duda sobre la seguridad de las vacunas: "Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal".