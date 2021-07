El festival Stone&Music mantiene de momento la actuación de Plácido Domingo

Los organizadores de festival Stone&Music en el Teatro Romano de Mérida, empresa privada con apoyo público, han anunciado que el concierto previsto de Plácido Domingo el 25 de septiembre, que cierra el festival, se mantiene.

En un comunicado de esta tarde añaden que están buscando la orquesta que sustituya a la oficial de Extremadura, que ha sido retirada por la Junta de Extremadura, que a su vez rechaza la contratación de Domingo con parte de fondos públicos; y aunque no ha dicho el motivo, sin duda está relacionado con las denuncias por acoso sexual que ha recibido el artista, que no obstante todavía no han sido juzgadas judicialmente.

Stone&Music agrega que lamenta la polémica surgida, y que se pronunciará sobre ella en las próximas horas.

Desmienten por tanto las informaciones sobre la cancelación del concierto del tenor y barítono madrileño.