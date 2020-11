La Xunta admite que contrata cuidadores sin preparación sanitaria cuando hay una "necesidad imperiosa" en las residencias y asegura que reciben formación en los centros

La Xunta de Galicia admite que está recurriendo a personal que no tiene formación sanitaria, como es el caso de las personas anotadas en las listas de contratación como cuidadoras, para reforzar la plantilla de las residencias de mayores. Argumenta que, en momentos en los que existe "una necesidad urgente e imperiosa" de contar con trabajadores para cubrir las bajas en centros públicos o que están intervenidos, el Gobierno gallego "emplea todos los recursos humanos que están disponibles". Cuando responden a este perfil sin capacitación sanitaria, sostiene, se les da formación en el propio centro.

En conversación con elDiario.es tras la publicación de una información en la que se relataban el caso de una cuidadora sin formación a la que no le pidieron PCR ni ninguna otra prueba para trabajar en la residencia de Salvaterra de Miño y el de una auxiliar que renunció al ver las condiciones en las que se desarrollaban las tareas, fuentes de la Consellería de Política Social indican que en la actualidad no hay personal suficiente. Para cubrir las necesidades, "prioritariamente" se llama a auxiliares de enfermería que estén en las listas públicas de contratación o en el paro. Si no basta con estos profesionales, "se llama también al personal cuidador". "Dada la situación excepcional en la que estamos, la formación específica sobre las tareas concretas que se van a desempeñar se realiza ya en el propio centro", aseguran.

Sobre los casos de la cuidadora a la que no se le pidió ningún test y de la auxiliar de enfermería que se tuvo que incorporar antes de tener el resultado, el Gobierno gallego insiste en que el protocolo actual establece que el personal que entre a trabajar en una residencia tiene que hacerse una prueba diagnóstica, como máximo, en las 72 horas anteriores. Esta prueba debe ser una PCR en el caso de incorporaciones que la Xunta considera "normales" y un test rápido en las urgentes. En estas últimas, agrega, se recoge también una muestra para la PCR.