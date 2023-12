La convocatoria de elecciones en Galicia pilla a Sumar sin candidato ni alianzas cerradas

La convocatoria electoral en Galicia no ha tomado a Sumar por sorpresa. La formación contaba con que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fijaría pronto la fecha y especulaba con una horquilla que se ajustaba bastante al 18 de febrero elegido. Pese a anticipar esos planes, el proyecto de Yolanda Díaz ha sido incapaz hasta ahora de elegir a un candidato o candidata para sus listas aunque se espera que lo haga en los próximos días. Tampoco ha conseguido de momento una coalición con las diferentes formaciones políticas de la izquierda: Anova ya ha cerrado la puerta mientras las relaciones con Podemos son cada vez más tensas.

Este mediodía los teléfonos del núcleo duro de Sumar no dejaban de sonar. Marta Lois, portavoz en el Congreso, y Lander Martínez, el principal hilo de la incipiente formación de Yolanda Díaz con los territorios, estaban en la copa de Navidad que organiza el Congreso cuando el anuncio de Rueda saltaba en los teléfonos móviles. El movimiento del dirigente popular obliga a todos los partidos a poner a punto sus maquinarias electorales pero la de Sumar tiene aún todas las piezas por armar.

El portavoz de la formación en Galicia, Paulo Carlos López, afirmó este jueves en una rueda de prensa que pese a ello están “preparados y preparadas para este proceso electoral” y que tienen “equipo, ganas e ilusión”.

Con dos semanas de margen para registrar posibles coaliciones y un plazo para presentar candidaturas que vence el 15 de enero, López ha señalado que van a “abreviar al máximo los plazos” para elaborar sus listas. No ha dado una fecha; se ha limitado a señalar que el resultado se conocerá “en los próximos días”. Dentro de Sumar Galicia, ha insistido López, hay “muchas personas capacitadas para asumir el reto” y que el objetivo es que sea “una persona referencial para el conjunto del espacio político” al que quieren integrar.

El punto de partida del proyecto de Díaz en Galicia es muy difícil. El espectro político que aspira a representar Sumar Galicia es ahora mismo extraparlamentario. Las confluencias de izquierda logradas en 2012 en torno a Alternativa Galega de Esquerda y a En Marea en 2016 llegaron a colocar a ese espacio como líder de la oposición con 14 escaños en el Parlamento Gallego. Hoy ya no queda nada de aquello.

Las autonómicas gallegas tienen una especial importancia para el proyecto de Yolanda Díaz. Primero porque se celebran en su propia tierra y segundo porque son la primera prueba electoral después de las generales. Esos comicios serán además los primeros de un carrusel electoral que incluye las elecciones vascas y que cerrará en verano con las europeas, que medirán la resistencia electoral de un proyecto todavía embrionario, sostenido principalmente por los cinco ministerios de la coalición.

Sumar inició hace ya varias semanas los movimientos de cara a estas elecciones con conversaciones con el resto de fuerzas de la izquierda gallega para tratar de armar una candidatura de unidad. Entre tanto, la formación se constituyó como partido político y designó al politólogo López como portavoz y principal cara visible del proyecto allí. Fue militante del BNG y más tarde de Compromiso por Galicia –pequeña organización centrista también conformada por afiliados desgajados del Bloque en 2012–.

Recientemente, sin embargo, dos movimientos han puesto en graves aprietos la ambición de Sumar de crear una candidatura de izquierdas unitaria similar a la que se diseñó para las generales del 23J. Por un lado, Podemos anunció a principios de mes que abandonaba el grupo parlamentario en el Congreso y rompía los últimos lazos con Yolanda Díaz a nivel estatal. Y en los últimos días, Anova, la formación nacionalista gallega desgajada del BNG y fundada por el histórico Xosé Manuel Beiras, decidió que no llegaría a ningún acuerdo con Sumar para estas elecciones.

La plataforma de Díaz decidió suspender las negociaciones con Podemos en Galicia después de conocer la decisión del partido a nivel estatal y a día de hoy esa vía de conversación sigue muerta. En el partido que pilota Borja San Ramón aseguran que antes de la ruptura pusieron un acuerdo encima de la mesa que contaban con el visto bueno de Esquerda Unida y que Sumar había rechazado inicialmente. Después de la decisión de los diputados nacionales, el equipo de López les ha trasladado, denuncian, que si no se distancian claramente de la posición estatal del partido no puede haber un acuerdo.

En Sumar no entran a valorar los detalles de esas negociaciones pero algunos dirigentes reconocen en privado que alcanzar un acuerdo con ellos no es una prioridad en estos momentos tanto como articular una candidatura que vuelva a generar ilusión al votante de izquierda. Para ello, el equipo de Díaz tanteó al exalcalde de Santiago de Compostela Martiño Noriega, ahora portavoz de Anova como cabeza de lista. La decisión del partido nacionalista de no coaligarse para estas elecciones ha trastocado esos planes.

“Estamos en nuevo período. Y aunque en Anova existían voces que defendían pactar con la izquierda federal, el proceso de constitución de Sumar en Galicia, el ruido de fondo de los líos de la izquierda federal en el Estado y el efecto que podría causar decantó definitivamente el debate”, aseguraba este jueves Noriega en una entrevista en elDiario.es.

Sumar, mientras tanto, ha creado un grupo promotor con exmiembros de otros partidos. Entre los 50 nombres que figuran en la lista destaca el exdiputado socialista Juan Díaz Villoslada; quien fuera hasta hace unos días secretaria de Organización de Podemos Galicia, Gloria Alonso Domínguez; y el exportavoz del BNG en Teo, Manuel Barreiro, muy crítico con cómo se gestionó el relevo en la formación nacionalista y que acabó abandonando el partido.

Frente a sus expectativas iniciales, no figuran en ese listado perfiles de los partidos políticos que Sumar aspiraba a integrar. La idea inicial era que ese grupo promotor sirviese como punto de partida de una coalición más amplia en la que estuviesen representadas las formaciones, un movimiento similar al que tratan de articular a nivel estatal para el lanzamiento de la asamblea constituyente en primavera.

Pero el rechazo de Anova y las tensiones con Podemos frustraron finalmente esa idea. Tampoco hay nombres en ese grupo de Esquerda Unida, que todavía no ha definido su posición. La federación que dirige Eva Solla reclamó hace unos días “cerrar una coalición a tres”: Sumar, EU y Podemos, aunque nunca mencionó a los de Noriega, ahora ya descartados para esa candidatura.

Desde la dirección estatal de Izquierda Unida, este mismo jueves han insistido también en la firma de un acuerdo a tres. “Una candidatura conformada por Esquerda Unida, Movemento Sumar y Podemos desde el respeto y el reconocimiento puede ser el revulsivo electoral que decante la balanza hacia la izquierda. Serán unas elecciones muy reñidas y el voto a la izquierda transformadora será la garantía para que el PP no pueda gobernar, ni en solitario, ni con la extrema derecha”, sostiene la formación en un comunicado.

En Sumar, no obstante, han recibido el movimiento de Rueda con optimismo. Creen que los tiempos cortos pueden favorecer el acuerdo y poner a todo el mundo a punto rápidamente para trabajar en la candidatura, tal y como ocurrió, sostienen, con el adelanto electoral de las generales, el 23J. Entonces, el equipo de Yolanda Díaz consiguió articular una coalición de 15 partidos en tiempo récord que resultó en 31 un diputados en el Congreso. Aunque las cosas han cambiado en la izquierda desde entonces y el punto de partida no es ni mucho menos similar.

“Sumar construirá las candidaturas más amplias posibles”, ha prometido López este jueves. “Estamos con el tiempo justo, pero hay tiempo. Vamos a hablar con las personas y colectivos que se sientan interpelados por nuestros valores. Sumar Galicia es el espacio en el que se tienen que sentir representadas las personas que quieren ese cambio político en este país”, ha zanjado.