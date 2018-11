El personal de Alcoa en A Coruña pide "valentía" al Gobierno para "intervenir" las fábricas amenazadas de cierre

Cientos de personas, trabajadores y vecinos de A Coruña, se concentraron en la mañana de este sábado al pie de la Torre de Hércules en contra del cierre de las plantas de la multinacional del aluminio en la ciudad y en Avilés. Los operarios con sus camisetas naranjas, ciudadanía y representantes políticos y sindicales protestaron contra la intención de la empresa que podría dejar en la calle a 370 personas en Galicia, además del efecto que tendría sobre firmas auxiliares.

Han reclamado una vez más "energía solución" y han dicho "no" al cierre de Alcoa con una gran pancarta. El personal de la fábrica insiste en reclamar a la compañía que retire ya el ERE extintivo o que sea el Gobierno central quien lo tumbe por "vulnerar la normativa" y que le comunique que "tiene que cumplirla".

Así lo ha manifestado Juan Carlos Pérez Corbacho, presidente del comité de empresa, que hah ido más allá al pedir al Estado medidas contundentes. Como ya había hecho en alguna otra ocasión, le ha recordado al Ejecutivo central que tiene mecanismos legales para intervenir la compañía al ser un "sector energético" en el que Alcoa opera como un "monopolio" con sus fábricas en España y en caso de que insista en no negociar junto a administraciones y sindicatos. Así, propone que de darse esa situación se forme una mesa para intervenir durante 18 meses las factorías.

"Más claro, agua", ha dicho Corbacho, que aclara que la solución final no puede ser conceder ayudas a corto plazo, aunque confía en que las compensaciones prometidas por el Gobierno sirvan para que Alcoa retire el ERE y negocie. "Ya no vale conceder ciertas ayudas sin compromiso de permanencia; partir de ahora ya no se puede permitir más esto a la gente que viene a extorsionar", añadió.

Además, Julio Moskovich, representante en el comité de empresa del sindicato CIG, ha reclamado también "valentía" al Ejecutivo central e insiste en la "intervención" de las fábricas como una de las opciones.