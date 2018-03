Afectados por la hepatitis ven "una provocación" que Sanidad fiche a la cargo de la Xunta imputada por retrasar tratamientos

La Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C (PGHC) considera "una provocación y una afrenta a las víctimas" que Carolina González-Criado "no sólo no sea cesada, sino que se vea promovida a un cargo institucional de más alto cargo". El colectivo que ha liderado las protestas contra el retraso y la falta de medicamentos y que ha denunciado muchos de los casos ahora investigados en los juzgados dice sentirse "indignado" tras conocer a través de eldiario.es que la subdirectora general de Farmacia del Sergas pasa a ocupar un puesto en el Ministerio de Sanidad.

Así, la plataforma considera de "enorme gravedad" que tanto esta imputada como el otro investigado en el caso, el ex-director general de Asistencia Sanitaria y actual gerente del Hospital Álvaro Cunqueiro, Félix Ruibal, "no sólo no sean destituidos", como el colectivo "lleva tiempo exigiendo", sino que sean ascendidos.

El ex-presidente de la PGHC y miembro de la junta directiva que coordina la personación de la entidad en la causa abierta, Quique Costas, cree que "el mero hecho de que se esté contemplando ese nombramiento" no puede ser vivido por el colectivo "más que como una provocación, un pago por los servicios prestados". "¿Qué le están pagando? ¿Tal vez servir de escudo a responsabilidades penales y políticas que se sitúan más arriba o el hecho de haber ejercido sus funciones en la gestión de la Hepatitis C de manera presuntamente delictiva? Para nosotros se trata de un escándalo de grandes magnitudes", dice.

Por su parte, la presidenta de la plataforma, Elena Rivas, mostró también su indignación por un nombramiento que es "una afrenta a las víctimas y a sus familias, que ven impotentes como la presunta responsable de esas muertes es premiada por eso". "Lo que demuestra es una inconcebible falta de sensibilidad por parte del Ministerio", asegura la responsable que ha anunciado que el colectivo se va a poner en contacto con los grupos parlamentarios de la oposición, tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso, para que adopten iniciativas en ambas cámaras "exigiendo explicaciones por este nombramiento anunciado" e instándoles a que "intenten frenarlo".