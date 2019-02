El conflicto sanitario no cesa en Galicia y la huelga en Atención Primaria es ya "el horizonte más próximo"

El incendio sanitario no sólo no se le apaga a la Xunta, sino que se le acumulan los focos. Después de la masiva manifestación del pasado día 10, el Gobierno gallego pudo comprobar la magnitud del hartazgo de los profesionales por el "deterioro" y los "recortes" en la sanidad gallega. La conflictividad ha crecido y se mantiene en todos los sectores. Las huelgas, también. A pesar de confirmarse este martes la finalización de la que la comisión de centro de las Urgencias del Clínico de Santiago mantuvo durante casi cuatro meses --y aún convocada la de los médicos--, el personal de los PAC mantendrá el paro indefinido tras rechazar la última propuesta de la Xunta y toda la Atención Primaria prepara otra huelga para las próximas semanas. En paralelo, las ambulancias mantienen la suya de manera intermitente y amenazan con hacerla permanente de no haber soluciones.

La huelga en los Puntos de Atención Continuada (PAC) sumará pronto dos meses después de que los trabajadores rechazasen el pasado lunes en asamblea el borrador presentado por el Sergas y de que los sindicatos ratificasen el no algo más tarde en la mesa sectorial. Con una participación de cerca del 70% de un total de 950 profesionales, más del 60% del personal consultado descartó la última oferta por no detallar muchas de las reivindicaciones o por incluir el 20% del complemento de nocturnidad y festividad que reclamaban tras ser pactado ya en 2008, pero de forma gradual en dos años y dependiendo de la "disponibilidad presupuestaria".

El Sergas lamenta que, "a pesar de los esfuerzos realizados", los trabajadores hayan rechazado un documento "que mejora notablemente sus condiciones y que recoge la inmensa mayoría de sus reivindicaciones". Desde el colectivo PACs en pie de guerra, una de sus portavoces, Ana Boedo, se pregunta "cuáles son las prisas" de la Consellería de Sanidade "después de varias semanas de huelga y más de un año de conflicto reclamando mejoras y sin recibir respuesta alguna".

En un comunicado, el mismo colectivo recuerda al Sergas que no están pidiendo mejoras, sino "el cumplimiento de los pactos y de las leyes vigentes". "Seguimos exigiendo, que no negociando, el cumplimiento del Pacto 2008, de la legalidad vigente y velar por la seguridad de nuestros pacientes", indican.

Porque la Xunta busca apagar los conflictos mientras se le multiplican. A la huelga exclusiva de los PAC se le podría unir, muy probablemente, otra en el próximo mes o en la primera semana de abril en toda la Atención Primaria, que mantiene además los paros y las concentraciones ante los centros de salud cada semana.

Esa es una de las propuestas acordadas también el lunes por la Coordinadora Galega de Atención Primaria (CGAP), que celebró una reunión con representantes de las diferentes áreas sanitarias, de los servicios de Urgencias, de Pediatría, de las sociedades científicas, de Precarias pola Atención Primaria, de colectivos en defensa de la sanidad pública o de diferentes entidades médicas. Todos, en representación de alrededor de mil profesionales, han consensuado una serie de "puntos irrenunciables" para reclamar a la Xunta y advierten de que tienen la huelga general como "el horizonte más próximo" en una convocatoria que sería "coordinada con los sindicatos".

A CGAP valorará antes las conclusiones de la reunión que este miércoles mantendrá la Consellería de Sanidade con los grupos de trabajo conformados en la busca de mejoras en el sistema. "Van a presentar un nuevo modelo y lo evaluaremos, pero si todo es como hasta ahora, sin consenso y contando sólo con profesionales afines, la huelga será la salida", expilca José María Dios, médico y uno de los miembros de la coordinadora, que advierte de la incongruencia de una Xunta que "presumía de tener el mejor sistema hace unos días y ahora apuesta por cambiarlo".

Entre los puntos irrenunciables está el aumento de hasta el 25% del presupuesto total para la Atención Primaria, el incremento de personal con la convocatoria de todas las plazas necesarias, contratación estable y digna para el personal precario, negociación directa de la Administración con los representantes de los PAC o la elminación de las EOXI (estructuras sanitarias) y la creación de la gerencia de Atención Primaria "en pie de igualdad con la gerencia hospitalaria".

Al tiempo, el personal de las ambulancias de Galicia ha iniciado también esta semana una nueva jornada de paros y movilizaciones hasta el próximo domingo 24. Patronal y la representación laboral intentaron acercar posturas de la mano del Consello Galego de Relacións Laborais después de que la Xunta pidiese su mediación en el conflicto. No obstante, no hubo avances y el calendario de protestas continúa. Según los sindicatos, los empresarios tan sólo retiraron su intención de aplicar una rebaja del convenio del 10% pero no aportaron ninguna otra oferta. El conflicto, por tanto, sigue y este miércoles hay convocada una manifestación de todo el sector gallego. De no haber solución pronto, la huelga pasará a ser indefinida.

Además, y después de que la comisión de centro haya dada por finalizada la huelga, el conflicto continúa en las Urgencias del Hospital Clínico de Santiago. Por segunda vez en diez días, personal del servicio ha solicitado amparo al juez de guardia ante la situación de colapso que vive el espacio, con hasta 21 pacientes graves ocupando los pasillos este martes, según denuncia la delegada de personal, Fátima Nercellas.

Esta médica es la misma que trasladó a la Fiscalía la muerte de dos personas durante otra jornada de masificación y colapso a principios de este año y que está siendo investigada.