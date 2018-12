El cargo de Adif acusado de homicidios por el Alvia desvía de nuevo la responsabilidad a otros departamentos

El abogado de Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, ha recurrido el auto emitido la pasada semana por el juez instructor del accidente de Angrois en el que propone finalizar la investigación llevando a juicio a su defendido como responsable en igual grado que el maquinista del Alvia de 80 delitos de homicidio por imprudencia. El juez lo considera responsable de no evaluar y paliar los riesgos que existían en la curva de Angrois, en la que no había ningún sistema de seguridad que evitase el fallo humano del maquinista, Francisco José Garzón, que no frenó a tiempo. En su recurso, el abogado de Cortabitarte atribuye al auto del juez que lo acusa numerosos “errores”, “graves contradicciones e incomprensibles omisiones”, y al igual que ya había hecho en anteriores ocasiones, desvía la responsabilidad a otros departamentos.

Cortabitarte tras una de sus comparecencias en el juzgado de Santiago

El recurso insiste, como ya había hecho el propio Cortabitarte en su declaraciones tanto ante el juez como en el Congreso de los Diputados, en que la responsabilidad de frenar antes de la curva de Angrois era exclusivamente del maquinista y que “no hay ninguna normativa que obligue a una evaluación integral” del riesgo de la línea, en referencia al análisis del riesgo existente en Angrois que el juez considera que sí era obligado y responsabilidad de Cortabitarte. A pesar de negar la necesidad de ese análisis de riesgos, el abogado argumenta que, en caso de ser necesario, la competencia no sería atribuible a Cortabitarte “sino a la Dirección General de Operaciones e Ingeniería” de Adif. “El juzgado le atribuye responsabilidad en los hechos en virtud de unas competencias que corresponden a otro”, dice el abogado de Cortabitarte, que ya en un recurso previo contra su imputación había apuntado igualmente a otros departamentos de Renfe y al propio Ministerio de Fomento.

El departamento al que apunta ahora, la Dirección General de Operaciones e Ingeniería, estaba ocupado en su momento por Alfonso Ochoa de Olza, que a su vez, en sus declaraciones tanto ante el juez como en el Congreso, rechazó cualquier responsabilidad y llegó a atribuir a la “decisión soberana” de Cortabitarte la autorización que éste dio a Renfe para desconectar a bordo de los Alvia el sistema de control de la velocidad. Sobre esa desconexión de la seguridad en los Alvia, el recurso ahora presentado dice que fue una decisión del director de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, a la que Cortabitarte se limitó a no oponerse. El recurso también dice que correspondería igualmente a Renfe, y no a su defendido, evaluar los riesgos de un despiste como el que sufrió el maquinista. “El material rodante y el riesgo de fallo humano del personal de Renfe deben ser mitigados por Renfe”, dice.

Junto con el de Cortabitarte, también han presentado ya recurso contra el auto del juez el abogado del maquinista, que considera que su defendido es “otra víctima más” de Adif y Renfe, y el letrado de la plataforma de víctimas, que pide que sea también acusado el director de Seguridad de Renfe.