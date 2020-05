Alberto Núñez Feijóo: "Que yo sepa Marcial Dorado no me ha quitado un voto"

La emisión de la entrevista entre Jordi Évole y Marcial Dorado estaba prevista para el domingo 15 de marzo, pero se pospuso para dejar paso a la actualidad: era el inicio del estado de alarma. Esa misma semana, cuando todavía había fecha, el 5 de abril, para las elecciones gallegas, el presidente de la Xunta respondía sobre su relación con Marcial Dorado en una entrevista con eldiario.es y aseguraba que esa amistad no le había quitado ningún voto.

Feijóo respondió hace dos años a las preguntas de Évole sobre Dorado y dijo entonces que sus fotos con el narcotraficante eran difíciles de explicar. Ahora, el presidente de la Xunta añade que entonces "no había Google ni estas cosas para saber exactamente el origen de cada una de las personas que vamos conociendo en la vida". Juntos hicieron viajes a Ibiza, Canarias, Picos de Europa y Cascais (Portugal) a mediados de los 90 sin que Feijóo sospechase, según cuenta, de las actividades de uno de los capos más conocidos de la ría de Arousa.

Dice el presidente de la Xunta que no tiene nada que ocultar de esta relación y parece despreocupado por lo que pueda contar Dorado en la entrevista. "Yo creo que ya he explicado este asunto por activa y por pasiva. He estado con el señor Évole y he estado en el Parlamento, he dicho de todo. Ya no le oculto que yo tuve relación de amistad con este señor", responde el presidente de la Xunta sobre el grado de relación que tenían.

"De la misma forma que no he tenido nada que ocultar durante todo este tiempo, después de todo este tiempo no pretenderá usted ahora que esté preocupado por lo que es un revival", dice Feijóo a eldiario.es. El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Xunta en las próximas elecciones, para las que Feijóo está ya buscando fecha, encuadraba la entrevista a Dorado -que se iba a emitir originalmente el mismo domingo que se inició el estado de alarma- en un oportunismo electoral. "Yo comprendo que estamos en elecciones. Probablemente si no estuviésemos igual usted no me preguntaba por esto, porque llevan desde el año 16 sin preguntarme por esto, pero ahora ya estamos en el 20. Hay elecciones y toca. Fin. A estas alturas puede usted comprender que hay cosas que ya hemos superado", dice.

Con tres mayorías absolutas en el Parlamento gallego y una de ellas conseguida después de la publicación de las imágenes, Feijóo considera que no le ha afectado en lo más mínimo. "Que yo sepa, no me ha sacado ningún voto. Porque si sacando el 47 y pico por ciento de votos podría sacar más, pues creo que me sobrevaloran", apunta.

"Creo que todos los gallegos saben quién soy, de dónde vengo y lo que he hecho. Y por tanto, hombre, muy actual, muy actual, no parece que sea esa entrevista, porque estamos hablando de hace 25 años, aproximadamente. Lo que sí, es muy oportuna", concluye.

Las formaciones de la oposición discrepan y están lejos de pensar que se conozca a fondo la relación entre el contrabandista y el alto cargo del Gobierno gallego en los noventa. "No puede ser que lo único que recuerde es que había nieve", aducen desde la oposición, que cree "que lo más sustancial" de la amistad está por explicar y que falta información sobre el nivel de relación institucional.