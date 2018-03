Feijóo considera “suficientes” y “clarísimas” las explicaciones de Cifuentes y la universidad sobre su máster

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, consideró este jueves “suficientes” y “ clarísimas ” las explicaciones que está ofreciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre la manipulación de las notas con las que obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. “No creo que el rector ni Cifuentes mintiesen”, dijo el presidente gallego preguntado al respecto en su rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno. Al tiempo, Feijóo también se refirió a la polémica por la supuesta obstaculización de una intervención policial por parte de una diputada autonómica de En Marea, a la que calificó de prepotente. En los dos casos a Feijóo se le preguntó si considera que las dos políticas deben dimitir, y en los dos casos el presidente gallego se remitió a las explicaciones que estas den.

“ Escuchamos claramente las explicaciones documentadas de la presidenta y del rector y las autoridades académicas de la universidad”, dijo Feijóo sobre Cifuentes, para añadir que tras ellas “hay pocas dudas de que lo que se dijo era verdad”. “Todo parece indicar”, continuó, que “son suficientes para aclarar determinados malos entendidos”. Al presidente se le preguntó a continuación por el hecho de que este jueves eldiario.es aportase nuevas informaciones que desmienten esas explicaciones y si considera que debe dimitir si se demuestra que mintió. Feijóo evitó responder a la cuestión de la dimisión y dijo que “en caso de que haya nuevas dudas”, deberá haber nuevas explicaciones, argumentando que esa es la responsabilidad de cualquier cargo público, pero insistiendo en que “hay una explicación clarísima ” de los hechos.

Sobre esa responsabilidad de los cargos públicos, Feijóo también se refirió a la polémica por la implicación de la diputada de En Marea en el Parlamento de Galicia Paula Quinteiro en una intervención de la Policía Local de Santiago por vandalismo en la que, según el atestado policial, dificultó la identificación de una persona haciendo valer su condición de parlamentaria. El presidente dijo que la suya fue una actitud “impropia de cualquier persona y mucho más de una que representa a las demás como es un miembro de la Cámara gallega”. Feijóo dijo que “a las instituciones se llega para servir, y servir es sinónimo de humildad, no de la prepotencia con la que se trató a la policía”.

“ Eso de decir a un policía 'tú no sabes con quien estás hablando' era del siglo pasado e impropio de cualquiera cargo público”, dijo Feijóo, que empleó en varias ocasiones esa expresión atribuyéndosela a Quinteiro a pesar de que el atestado policial no la recoge. Cuando se le preguntó si considera que Quinteiro debe dimitir, el presidente pidió “ver primero cuál es su respuesta, todo el mundo tiene derecho durante un tiempo a explicarse”. Feijóo también criticó que la diputada no se había disculpado sino sólo echado “balones fuera”. Quinteiro sí pidió este miércoles “disculpas” de forma genérica.