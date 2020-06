Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de "ignorar los problemas" de Galicia: “Solo vino a insultarme”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó este lunes durante una visita a una explotación ganadera en Cospeito (Lugo) que Pedro Sánchez había viajado a Galicia para “ignorar los problemas de la comunidad y no proponer soluciones”. “¿A qué ha venido? ¿A insultarme a mí y a Feijóo?”, dijo Casado, que acusó al presidente del Gobierno de “echar balones fuera” en la gestión del cierre de la planta de Alcoa en San Cibrao.

“El problema de la fábrica de aluminio no es solo industrial, sino de competitividad energética. Ahí las competencias son del Gobierno, que no está ofreciendo ninguna ayuda”, aseguró el líder popular. Pablo Casado comparó la situación en A Mariña con la de la planta de Nissan en Barcelona, puesto que de ambas “existía conocimiento previo de que estaban en peligro de cierre”. “Conseguimos salvar en su momento la fábrica de Nissan en Ávila, pero no pudimos hacer nada con la de Barcelona porque no tuvimos competencias”, afirmó.

Para el líder del PP, la gestión de los costes energéticos es una de las principales razones del cierre de industrias en el país. "Feijóo y yo acordamos en noviembre la inclusión de un estatuto de industria electrointesiva en nuestro programa de gobierno", explicó. Con más apoyo para las electrointensivas, dijo, se podría prevenir que "nos tengamos que echar las manos a la cabeza con situaciones que se veían de lejos".

Casado continúa con su gira de mítines de cara a las elecciones del 12 de julio en Galicia y el País Vasco. En el acto, en el que visitó una explotación láctea de la localidad lucense de Cospeito, defendió la gestión de Núñez Feijóo al frente de la Xunta. Pablo Casado alabó la ayuda que el Ejecutivo autonómico presta al medio rural, “que sitúa a Galicia como una de las mejores regiones a nivel europeo en el sector primario”.