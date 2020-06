Una caravana de coches de 16 kilómetros reclama soluciones para evitar el cierre de Alcoa en San Cibrao

Una caravana de coches de varios kilómetros recorrió este domingo varias localidades de la comarca de A Mariña y se desplazó hasta Lugo para reclamar soluciones que eviten el cierre de la planta de aluminio de la compañía. Los trabajadores de la empresa, que se enfrentan a un expediente de regulación de empleo que amenaza 534 puestos, han estado respaldados en la protesta de este domingo por vecinos de la zona. "Fue impresionante", asegura el presidente del comité de empresa José Antonio Zan.

Los participantes circularon despacio y agrupados, señaló Zan que aseguró que cuando los primeros vehículos terminaron de rodear la Muralla de Lugo, todavía estaban entrando automóviles en la ciudad. La caravana llegó a los 16 kilómetros, según les trasladó la Dirección General de Tráfico, resaltó Zan.

"No vamos a dejar de pelear", afirmó el presidente del comité de empresa. El próximo miércoles, 1 de julio, los trabajadores han convocado una huelga a la que se sumarán también comercios de A Mariña. Además, habrá en esa jornada una concentración en Santiago.

Sobre la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros de un fondo de reserva de garantía para entidades electrointensivas que favorezca los contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo, Zan consideró que no resuelve los problemas de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao. "Funcionan a dos años vista. No son tan fáciles de plantear y de poco sirven si no vienen una legislación concreta".